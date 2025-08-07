Rampla Juniors pagó sus deudas, seguirá jugando en Segunda y este domingo al fin vuelve a ser local en el Olímpico

Rampla Juniors logró ponerse al día con los atrasos salariales que mantenía con su plantel y podrá así seguir jugando en la Segunda División Profesional.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Los picapiedras debían una importante suma y si no pagaban antes de este viernes 8 de agosto iban a descender de categoría, bajando a la Divisional C, algo que nunca ocurrió en sus 111 años de historia.

De todas formas, Rampla está muy comprometido con el descenso en lo deportivo ya que está último en la tabla del descenso, más allá de que en la última fecha le ganó a Artigas , el otro que está en la otra plaza de los que bajan al final de la temporada.

La crisis deportiva e institucional que atraviesa el club lo tiene a los tumbos en la cancha y en clima de agitación a nivel dirigencial con los ánimos de la hinchada muy crispados.

SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL Rampla Juniors logró un trascendente triunfo ante Artigas: así están las tablas de la Segunda División Profesional en la Anual y el descenso

SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL Clima hostil de los hinchas de Rampla Juniors contra dirigentes: empapelaron la sede y apuntan contra Foster Gillett, Gastón Tealdi y también Ignacio Alonso

A comienzos de año, Rampla se convirtió en sociedad anónima deportiva y en el club desembarcaron los capitales extranjeros del empresario estadounidense Foster Gillett.

El 6 de mayo, tras un muy mal comienzo de temporada que se abrió con un lacerante 8-0 ante Colón, los hinchas manifestaron su descontento contra Gillet con pintadas. Le reclamaron que no había cancelado deudas, que no ejecutó ninguna obra y que el equipo no anotaba goles y estaba último.

Este fue el comunicado emitido este jueves por Rampla.

El club informó que se pagó "un mes de salario" al plantel y que ello reafirma el "compromiso" del grupo inversor en la institución.

En el comunicado, Rampla utilizó la palabra "inversor" en mayúsculas y si bien reconoció "dificultades económicas" expresó que se seguirá trabajando con "responsabilidad" y "transparencia".

Gxxx75UWgAAhjpe

El dinero fue girado por Foster Gillett. Se pagaron los adeudos con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a la que se le habían pedido dos subsidios para pagar los salarios mínimos de los jugadores (no los complementarios) más déficits de partidos, por un monto de US$ 90 mil.

Además se le pagó a los jugadores y se le va a pagar a funcionarios y staff aproximadamente un mes de sueldo.

Este jueves salió el sol en el Cerro para Rampla, tras días de espesos nubarrones.

En primer lugar porque el plantel pudo volver a entrenar en el Olímpico, su casa.

Rampla no jugaba ahí desde el último partido del Torneo Clausura 2024 de Primera donde perdió con Wanderers y descendió en partido de polémico arbitraje.

El estadio fue parado para realizar reparaciones.

Segú informó a Referí Gabriel Koyoundjian, presidente de la sociedad civil, se hicieron baños públicos, se reformaron los vestuarios, el local y el visitante, se cambió el tejido perimetral y el césped fue resembrado. "Quedó realmente muy lindo", expresó.

Este domingo, en la fecha 14 de la fase regular del torneo de ascenso, Rampla recibirá a Fénix en su feudo y ahí buscará cambiar la pisada en lo deportivo.