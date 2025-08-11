Dólar
¿Cuántos millones recibirá Peñarol por el pase de Darwin Núñez a Al Hilal? Eduardo Zaidensztat dio las cifras y cómo serán los pagos

Liverpool y Al Hilal anunciaron este sábado casi simultáneamente el acuerdo, que según la prensa británica se habría cerrado por cerca de US$ 61 millones

11 de agosto 2025 - 10:36hs
Darwin Núñez jugará con la número 7 en Al-Hilal, su nuevo club

Peñarol se prepara nuevamente para recibir dinero por otra transferencia de Darwin Núñez, el delantero formado en el club aurinegro que el pasado sábado fue transferido de Liverpool de Inglaterra a Al Hilal de Arabia Saudita.

Los clubes inglés y saudí anunciaron este sábado casi simultáneamente el acuerdo, que según la prensa británica se habría cerrado por cerca de US$ 61 millones.

20250810 Darwin Núñez debutó con un gol en su nuevo club, Al-Hilal de Arabia Saudita
Darwin Núñez debutó con un gol en su nuevo club, Al-Hilal de Arabia Saudita

¿Cuántos millones recibirá Peñarol por el pase de Darwin Núñez a Al Hilal?

Este lunes el vicepresidente de Peñarol, Eduardo Zaidensztat, fue consultado por el dinero que iba a recibir el club por el pase de Darwin y si ese pago sería recién dentro de dos años.

“Peñarol tiene los derechos de formativas de Darwin de 2.69%”, dijo el directivo a Minuto 1 de radio Carve Deportiva.

“Y sobre la cifra que se vendió fija, vamos a percibir US$ 1.600.000”, agregó.

Además, hay otra parte de la transferencia que se pagará según objetivos que logre el delantero en Al Hilal.

“Después, hay US$ 13 millones de parte del pase que son variables, son variables alcanzables por lo que vimos, por las que recibiríamos otros US$ 400.000”, señaló.

De esa forma, Peñarol podría llegar a recibir un total de US$ 2.000.000 por esta trasferencia del artiguense.

Ignacio Alonso, Eduardo Zaidensztat

“¿Cómo se cobran estos 2.000.000? En el mismo momento que cuando vaya cobrando Liverpool”, agregó Zaidensztat.

Con respecto a los plazos de tiempo para cobrar, explicó que esos pagos se pueden adelantar.

“Lo que sí tenemos, vendría a ser el cheque, que es la venta, el transfer, que si fuese necesario podemos adelantar el cobro con una institución financiera”, señaló.

WhatsApp-Image-2021-12-08-at-00.11.36.webp
Zaidensztat y Ruglio

Consultado por si Peñarol perderá dinero en caso de hacer esa gestión, señaló: “Sí”. “O se gana una plata para disponer de recursos para seguir invirtiendo en el plantel”.

Los millones que recibió Peñarol por todos los pases de Darwin Núñez

En el invierno uruguayo de 2019, tres dirigentes de Peñarol viajaron a Almería para tratar de transferir a Darwin Núñez.

WhatsApp-Image-2019-07-14-at-18.35.06.webp
Darwin en Peñarol

Enfrente estaba nada menos que el dueño del club español, el jeque árabe Turki Al-Sheikh, quien, todos coinciden, es muy hábil a la hora de negociar.

Por Peñarol viajaron Alejandro Ruibal, Isaac Alfie y Evaristo González.

Luego de más de 12 horas de reunión, lograron lo que fue en su momento una cifra récord para el fútbol uruguayo.

Alejandro Ruibal, Evaristo González e Isaac Alfie de Peñarol junto al sheik Turki Al-Sheikh.

Darwin Núñez fue transferido por € 8 millones, (US$ 9,3 millones), más un 20% de la ficha que se quedó Peñarol y no de la plusvalía.

Cuando el delantero fue transferido a Benfica en setiembre de 2020 por € 25 millones (US$ 29,1 millones), Peñarol percibió otros € 5 millones (US$ 5.600.000).

20250810 Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club
Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club

Darwin Núñez con la cabeza rapada jugando con Benfica de Portugal

Luego, con la mega transferencia a Liverpool de Inglaterra en junio de 2022, los aurinegros percibieron € 3,5 millones (US$ 4.100.000).

En un principio, sumando los bonos, el pase era por € 90 millones ((US$ 104,8 millones), pero por haber jugado un partido menos como titular en la temporada pasada (algo que el técnico Arne Slot tuvo en cuenta junto con el club), Liverpool se ahorró € 5 millones (US$ 5,8 millones) y el pase final quedó en € 85 millones (US$ 99 millones).

Con este nuevo pase a Al-Hilal, el club árabe pagará € 53 millones (US$ 61 millones).

Como Peñarol mantiene el 2.69% por los derechos de formación de Darwin, que cobrará en cualquier transferencia que se realice con el goleador, a los aurinegros le quedarán US$ 1.600.000 por este nuevo pase del artiguense más US$ 400.000 de bonos si cumple los objetivos.

Todo esto genera que desde que Darwin Núñez fue transferido por primera vez de los carboneros, les ha reportado hasta ahora US$ 21.000.000.

