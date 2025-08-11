Dólar
80 aniversario de Ayax

Ayax: 80 años de trayectoria, innovación y compromiso con el país

A lo largo de ocho décadas, la empresa ha sabido adaptarse a los tiempos, apostar por la innovación y consolidar relaciones estratégicas que la posicionaron como referente del rubro

11 de agosto 2025 - 14:19hs
Primer local de Ayax en Rondeau y Valparaiso

Primer local de Ayax en Rondeau y Valparaiso

Foto: Ayax
Primer local de Ayax en Rondeau y Valparaiso

Primer local de Ayax en Rondeau y Valparaiso

Foto: Ayax

El 1º de enero de 1945, mientras el mundo aún vivía los últimos combates de la Segunda Guerra Mundial, nacía en Avenida Rondeau 1921 una empresa llamada Deal Smith, dedicada inicialmente a la importación de productos de laboratorio, máquinas telares y papeles para imprenta. No tardó en adoptar un nombre que se volvería icónico: Ayax, en homenaje al crucero británico HMS Ajax, protagonista de la Batalla del Río de la Plata frente al acorazado alemán Graf Spee.

Ese mismo año se sumó a la compañía un joven de 22 años, Emilio J. Curcio, quien rápidamente ascendió desde auxiliar contable hasta convertirse en administrador general. Su visión transformó a Ayax en una firma pujante, vinculada cada vez más de lleno al negocio automotor. A fines de los años 40, ya comercializaban vehículos Vauxhall y camiones Bedford.

AYAX HISTORICAS NO USAR6
Enero de 1945 nace Ayax

Enero de 1945 nace Ayax

Durante los años 50, la empresa se consolidó como concesionario de General Motors en Montevideo, representando a marcas como Opel y Chevrolet. Esta etapa marcó un período de gran crecimiento, y para comienzos de los años 60, Ayax ya alcanzaba el 40% de las ventas de General Motors en el país.

El 28 de enero de 1965, Ayax inauguró su emblemática casa matriz en la esquina de Rondeau y Valparaíso, donde continúa operando hoy. Tres años más tarde, en un movimiento audaz, renunció a la representación de General Motors para asumir la de dos nuevas marcas: Fiat y Toyota. Esta decisión marcó un antes y un después.

AYAX HISTORICAS NO USAR4

Ayax fue pionera al crear en Uruguay la primera planta de ensamblaje de automóviles, donde comenzó a armar el legendario Fiat 600 R, haciendo crecer significativamente la participación de la marca en el mercado local. Más adelante, con el traspaso de Fiat a manos de la representación argentina, la empresa centró su estrategia en Toyota, alianza que continúa hasta hoy.

AYAX HISTORICAS NO USAR3
Primera fábrica uruguaya de ensamblaje del Fiat 600

Primera fábrica uruguaya de ensamblaje del Fiat 600

La era Toyota y Suzuki

La representación exclusiva de Toyota comenzó en 1968 y muy pronto se afianzó. En 1971, Ayax inició el armado local de las camionetas Hilux —pick-up y doble cabina—, convirtiendo a Uruguay en el primer país de América en producir ese modelo, que se convirtió en un símbolo de durabilidad y eficiencia.

En 1980, Ayax incorporó una nueva marca a su portafolio: Suzuki, a través de su filial Sausa. Esta decisión fue clave para diversificar la oferta de la empresa, especialmente en el segmento de motos y autos compactos. Cinco años después, en 1985, Ayax inauguró una planta de ensamblaje para el Toyota Corolla, construida en un tiempo récord de 45 días y con tecnología que incluso anticipaba estándares japoneses que se adoptarían más tarde.

AYAX HISTORICAS NO USAR2
Planta de armado para Toyota Hilux y Corolla en Camino Corrales 3535

Planta de armado para Toyota Hilux y Corolla en Camino Corrales 3535

La planta funcionó durante una década, dando empleo a cientos de personas y consolidando el rol de Ayax como referente industrial en el país.

Continuidad familiar y nuevos desafíos

Con la incorporación de Alejandro Curcio, el 2 de mayo de 1992, la empresa empezó una nueva etapa. El hijo de Emilio asumió la dirección tan solo tres años después de su incorporación e inició un camino de profesionalización, expansión territorial y búsqueda de mayor sustentabilidad.

Entre sus primeros proyectos estuvo la creación de una red nacional de concesionarios y talleres especializados, que garantizara respaldo a los usuarios de Toyota y Suzuki en todo el país. Además, impulsó la fundación de Lucca Design en 2003, empresa dedicada al tapizado automotriz que desde 2005 exportó tapizados de cuero a Toyota Argentina y que en 2014 se convirtió en proveedor exclusivo de esos insumos para la camioneta Hilux.

Ayax ha sabido evolucionar junto a las tendencias globales del sector automotor. La apuesta por los modelos híbridos es una muestra de ello: Toyota, primera marca en producir masivamente este tipo de vehículos, encontró en Ayax un aliado clave para introducir esta tecnología en Uruguay. Para 2019, el 80% de los autos de pasajeros Toyota vendidos en el país eran híbridos, con un impacto significativo en la reducción de emisiones.

A lo largo de los últimos años, Ayax ha desarrollado múltiples iniciativas innovadoras: desde la creación de Ayax Value (servicio de garantía extendida), hasta el desarrollo del Proyecto Harmony, una propuesta tecnológica para que los vehículos híbridos y eléctricos emitan un sonido amigable con el medioambiente, declarado de interés nacional.

Además, en 2017 se lanzó Curcio Capital, grupo que reúne a Ayax-Toyota, Susa-Suzuki, GoSelect para la unidad de usados y el equipo deportivo Toyota Gazoo Racing reflejando la diversificación y solidez del holding.

SUPERTURISMO AYAX NO USAR3

A lo largo de su historia, Ayax ha atravesado cambios económicos, avances tecnológicos y transformaciones culturales, pero ha sabido mantenerse fiel a su misión de brindar calidad, confianza y compromiso. En palabras de Alejandro Curcio: “El éxito, cuando ocurre, es consecuencia de la cultura detrás de la organización. La excelencia, cuando se logra, es el resultado de acciones respaldadas por valores, principios y creencias que son compartidas”.

A ochenta años de su fundación, Ayax no solo celebra un pasado de logros, sino que proyecta un futuro lleno de desafíos: seguir promoviendo la movilidad sustentable, estar a la vanguardia tecnológica y continuar apostando al desarrollo del país.

