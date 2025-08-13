La compañía silenciosa de Ricardo Vairo a Pablo Peirano en el día que el DT de Nacional reapareció tras la derrota ante Peñarol y la llegada de los jugadores al Parque Central

El entrenador de Nacional , Pablo Peirano, reapareció en conferencia de prensa este miércoles por la mañana luego de la dura derrota ante Peñarol por 3-0 del pasado sábado en el Campeón del Siglo, lo que llevó a que la continuidad en su cargo estuviera en duda hasta ser ratificado el pasado lunes, pese a que la mayoría de la directiva, 8 sobre 11, quería su salida.

El técnico habló en la sala de prensa del Gran Parque Central, la que estuvo repleta de cámaras y periodistas, y entre los asistentes estuvo el presidente albo, Ricardo Vairo, quien fue el principal defensor para la continuidad del entrenador , con los votos también del vice Flavio Perchman y el directivo Federico Britos.

Vairo fue el único dirigente que se vio en la sala de prensa y en el recinto tricolor en horas de la mañana del miércoles.

Parado entre los periodistas y camarógrafos, el presidente, que antes de la conferencia bromeó y aclaró que no iba a hacer declaraciones, siguió atentamente las preguntas y las respuestas de Peirano.

Luego de la misma, consultado por Referí, señaló que le había parecido buena la comparecencia del técnico, por las explicaciones que dio y por las preguntas que le hicieron.

Al entrenador se lo notó de buen semblante, si bien reconoció que la derrota lo había golpeado. "Fue una semana dura después del partido", señaló en su primera intervención. "Asumo la total responsabilidad de todo lo que sucedió durante el encuentro y le disculpo al hincha que sufrió desde afuera en lo que respecta al partido y las sensaciones que le quedaron. Estamos con mucha vergüenza de lo que sucedió pero al mismo tiempo con mucha rebeldía y ganas de sacarlo adelante con mucha entereza".

Lo que dijo Peirano sobre el apoyo de los directivos

“Desde que llegué estoy en la lupa”, señaló el entrenador tricolor en conferencia cuando le mencionaron que su continuidad había quedado muy comprometida y que solo contaba con el apoyo de tres directivos sobre 11, por lo que partido a partido iba a estar en la mira de ahora en adelante.

Pablo Peirano Nacional conferencia de prensa 1

“Todos tienen la opinión y todo se acepta. Hay que aceptar cuando una persona no está de acuerdo y se mantiene en la línea de respeto”, agregó Peirano.

“Si el presidente y los que están confían en el trabajo, no se quedan con el último partido, porque a ellos les dolió muchísimo y ven que hay entereza de parte del cuerpo técnico, que confían en el trabajo, este trabajo que acabo de mencionar (la formación de juveniles) que es un trabajo silencioso pero que va a dar fruto a futuro en el club, porque nosotros también recogemos de lo que hace en inferiores y nosotros como formadores también le damos una parte de futuro, y si no creen en que nosotros podemos revertirlo, está en nosotros demostrarlo dentro de la de la cancha y tienen todo el derecho de estar desconfiados o no tener la esperanza a futuro. Eso no me pasa a mí, no le pasa al presidente, pero eso nos va a pasar ahora el fin de semana. Nosotros tenemos que responder, no con lo que le estoy diciendo, sino en la cancha”, dijo.

“Es que estoy convencido, estoy muy seguro, fútbol es fútbol, todo puede suceder, pero veo a los futbolistas, me veo a mí, veo al cuerpo técnico, veo todo lo que estamos trabajando y tenemos confianza. Y respeto a todas las decisiones que me quieran hacer en alguna observación o crítica, las acepto y tengo la humildad de escuchar”, agregó el técnico.

La llegada de los jugadores en silencio

La mañana en el Gran Parque Central tuvo también el arribo de los futbolistas tricolores para el entrenamiento del miércoles, de cara al partido ante Progreso del próximo sábado a las 18 horas de local.

Así se pudo ver la llegada de Sebastián Coates y Mauricio Pereyra, dos referentes del plantel, que fueron de los primeros en llegar sobre las 09:15 horas, mientras se esperaba la conferencia.

Ambos saludaron a la distancia y se dirigieron directamente al túnel para ir a los vestuarios.

Otro que llegó, luego de la conferencia, fue Lucas Villalba, quien arribó solo y saludó con la mano a quienes estaban en el hall del Gran Parque Central, antes de ir al camerino.

En una mañana gris, los tricolores entrenaron en su cancha para preparar su próximo partido, en el que deberán cambiar la pisada luego de la dura derrota ante Peñarol que sacudió a Nacional.