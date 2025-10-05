Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

La insólita expulsión del uruguayo Santiago Mouriño de Villarreal, por marcar a Vinícius Jr. ante Real Madrid por LaLiga de España; mirá el video

Un momento bastante polémico se dio en pleno segundo tiempo en el Estadio Santiago Bernabéu

5 de octubre 2025 - 15:32hs

Con un muy buen partido de Federico Valverde, quien volvió a la titularidad, Real Madrid derrotó 3-1 a Villarreal este sábado en una nueva fecha de LaLiga de España. No obstante, la noticia estuvo centrada en otro uruguayo, Santiago Mouriño, quien fue expulsado por doble amarilla por una supuesta falta sobre Vinícius Jr.

Justamente el brasileño fue de los mejores del encuentro y convirtió dos de los goles de los merengues.

El otro fue obra de Kylian Mbappé, quien terminó lesionado y no podrá jugar en la fecha FIFA de octubre con Francia por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026.

La expulsión de Mouriño

Gran parte de la prensa española se sorprendió por lo que fue la expulsión del uruguayo Santiago Mouriño.

Marcelo Bielsa en la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

La enorme molestia de Marcelo Bielsa con un jugador de la selección uruguaya convocado para los partidos en Malasia, que se bajó a último momento

Luis Gutiérrez cuando defendió el arco de Peñarol
OBITUARIO

Luto en Peñarol y en la selección uruguaya: murió Luis Gutiérrez, campeón uruguayo en el primer quinquenio aurinegro, de la Copa Libertadores e Intercontinental, y con la celeste, ganó el Sudamericano juvenil

El futbolista de 23 años y que hace dos que juega en el fútbol español, tuvo que marcar nada menos que a Vinícius Jr.

Recibió una primera tarjeta amarilla por una falta que no fue protestada.

Sin embargo, cuando iban 76 minutos, Vinícius Jr. tiró la pelota hacia adelante en carrera y el uruguayo lo fue a marcar. Le colocó el brazo izquierdo a la altura del hombro, y el brasileño se tiró aparatosamente al suelo.

El árbitro le mostró enseguida a Mouriño la segunda tarjeta amarilla y lo expulsó, ante su estupor, el del técnico de Villarreal y de todo el equipo.

Al ser roja por doble amarilla, el VAR no pudo intervenir y el uruguayo se debió ir hacia el vestuario.

Santiago Mouriño Villarreal real madrid Federico Valverde LaLiga de España

