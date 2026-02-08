Mala noticia para las investigaciones: se va la contadora que asesora a fiscalías especializadas y la Secretaría Antilavado pierde pieza clave

La contadora Liguori estuvo en la audiencia del miércoles sentada detrás del fiscal de Lavado Enrique Rodríguez y del fiscal adjunto Agustín Majó

La contadora Carina Liguori, que asesora a las fiscalías especializadas en Delitos Económicos y Lavado es un apoyo importante en el caso Conexión Ganadera , entre otros casos, que lleva adelante el fiscal Enrique Rodríguez debido al entramado de empresas, personas y movimientos financieros que implica esa causa.

Sin embargo, al finalizar la audiencia de este miércoles, en la que la justicia prorrogó las medidas cautelares contra los imputados hasta agosto y aplazó la investigación de la Fiscalía hasta julio de 2027, Liguori le comunicó a algunos de los abogados de víctimas allí presentes que trabajaría hasta fin de mes y dejaría el cargo.

La contadora prestaba funciones como asesora en pase en comisión desde el Banco Central, donde se desempeñaba en la Unidad de Análisis y Contexto y desde allí es que la reclamaron por lo que el pase en comisión queda sin efecto y vuelve a su organismo de origen.

LAVADO DE ACTIVOS Eliminar la fiscalía especializada y bajar el máximo para pagar en efectivo: Ejecutivo envió proyecto para cambiar la Ley de Lavado

Según confirmaron fuentes de la fiscalía se les comunicó a los fiscales que cumplirá funciones hasta el 28 de febrero por lo que en las semanas que queda tendrá que darle un cierre a las tareas que venía realizando.

Desde Fiscalía General de la Nación se informó que se abrió un llamado a concurso para un cargo de contador pero el proceso puede llevar meses entre que los interesados se anotan, concursan y son seleccionados, por lo que se augura un enlentecimiento en algunos de esos casos.

En junio del año pasado se había suscitado una polémica con algunos abogados que representan a víctimas de damnificados de Conexión Ganadera luego de que la fiscalía de Corte dispusiera reducir horas del trabajo de Liguori en ese caso para que también asesorara a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo de Sandra Fleitas, que investiga compras irregulares en la Armada.

En aquel momento se decidió que de tres días a la semana dedicados a Conexión Ganadera pasara a dos días lo que motivó críticas. El abogado Juan Pablo Decia expresó su “profunda preocupación” ante la decisión, calificándola de “inoportuna” y señalando que se debilitaría la capacidad investigativa de la fiscalía de Lavado.

Los casos en los que la contadora intervenía actualmente

De un relevamiento realizado por El Observador entre las fiscalías especializadas, surge que actualmente Liguori se repartía entre tres fiscalías y además daba capacitaciones a fiscales del interior.

En el caso de la fiscalía de Lavado estaba asignada dos días a la semana al caso Conexión Ganadera, aunque desde esa fiscalía afirmaron que a veces iba un día y había semanas que no iba, si tenía que viajar al interior.

También seguía trabajando en el caso de la Armada con la fiscal Fleitas que investiga la desaparición de decenas de toneladas de carne compradas por la Armada en un caso en el que ya están señalados y comprometidos tres oficiales de la Armada, como informó El Observador.

Luego, Liguori también asesoraba al fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado en el caso Larrarte y en República Ganadera, además de brindarle apoyo en algunas otras causas más chicas.

En el caso del fiscal Gilberto Rodríguez actualmente no tenía ningún caso con ella. Liguori trabajó en la denuncia contra la AUF presentada por 12 clubes contra el Comité Ejecutivo de la AUF (período 2019-2023) por supuestos balances fraudulentos y desvío de fondos de US$ 25 millones, que fue archivado en noviembre de 2025, al no encontrar pruebas de delitos, según se informó en ese momento.

Gil Iribarne deja la Secretaría Anilavado

El extitular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y expresidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, trabajaba como asesor de la secretaría antilavado desde que comenzó este gobierno y asumió Sandra Libonatti al frente de esa oficina, con sede en la Torre Ejecutiva.

En el caso de Gil se estaba dedicando a trabajar directamente en investigaciones penales de narcotráfico y lavado en apoyo a varias fiscalías especializadas en Estupefacientes y en Delitos Económicos. Sin embargo, esta semana comunicó su decisión de abandonar el cargo, informó el semanario Búsqueda.

Ricardo Gil Iribarne. Archivo Foto: Gaston Britos / FocoUy

Gil, que tiene 77 años, había aclarado desde que asumió en el cargo de asesor que estaría por un tiempo. Al principio iban a ser seis meses que luego se renovaron por otros seis meses pero finalmente decidió poner fin a esa tarea por lo que acordó que trabajará hasta fines de marzo con el objetivo de encaminar las investigaciones en las que viene trabajando, dijeron a El Observador fuentes del organismo.

Desde las fiscalías en las que Gil presta apoyo lamentaron que se aleje de esa función puesto que habían logrado importantes avances y sobre todo un sistema de trabajo eficaz, señalaron.