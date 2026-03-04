Cuatro startups uruguayas entre las finalistas de la competencia internacional de innovación South Summit

Por su potencial disruptivo y por ofrecer soluciones que prometen transformar el mercado, tras un riguroso proceso de selección, las startups uruguayas Brokerware, Kinzbio , UBI Meat y Xeptiva fueron seleccionadas como finalistas de la Startup Competition 2026 .

Esta competencia se da en el marco del South Summit Brazil 2026 , un encuentro coorganizado por IE University y el Gobierno del Estado de Río Grande do Sul que reúne a las principales empresas, startups, inversores e instituciones del mundo que quieren acelerar la innovación.

Las empresas uruguayas fueron seleccionadas entre más de 2.000 postulaciones y competirán entre el 25 y el 27 de marzo en Porto Alegre , con más de 50 startups de países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Brasil, España, Francia, Turquía, Israel, Canadá e India.

El evento reconocerá a los finalistas en cinco categorías distintas, distribuidas en startup ganadora global, mejor equipo, más escalable, más disruptiva y más sostenible.

De las startups uruguayas clasificadas a la final, dos pertenecen al sector biotecnológico -Kinzbio y Xeptiva-, mientras que Brokerware se define como una fintech y UBI Meat forma parte del sector agroindustrial.

¿En qué trabajan las startups uruguayas seleccionadas?

La startup uruguaya Kinzbio, fundada por los científicos uruguayos Gregorio Iraola y Josefina Puig, es un emprendimiento pionero en la región en el uso de bacteriófagos, “virus buenos” con los que se trata a pacientes con graves infecciones resistentes a antibióticos. Según la Organización Mundial de la Salud, las infecciones con bacterias resistentes fueron directamente responsables en 2019 de 1,27 millones de muertes en todo el mundo y contribuyeron a 4,95 millones de muertes. En diálogo con Café y Negocios, meses atrás Iraola explicó que mundialmente existe una gran necesidad de solucionar este problema, que será central en el área de salud en las próximas décadas.

“Se necesitan nuevas tecnologías alternativas que solucionen el problema, y las basadas en bacteriófagos como la nuestra son algunas de las que mayor potencial tienen”, sostuvo.

Xeptiva Therapeutics, startup de biotecnología que cofundó y dirige Josefina Correa surgió a partir de más de una década de investigación en el Laboratorio de Neurodegeneración del Institut Pasteur de Montevideo. La empresa desarrolla vacunas terapéuticas para tratar enfermedades como artrosis y dermatitis atópica en mascotas.

“Hay muchísimo interés, tanto de los dueños de los perros como de los clínicos veterinarios. Tratamos enfermedades que son crónicas, es decir que no tienen una solución hoy en día en la clínica; si bien hay productos disponibles son extremadamente caros o se pueden tomar por un tiempo corto porque producen efectos secundarios no deseados. Entonces, nuestra solución viene a llenar un nicho de mercado donde está habiendo una necesidad”, sostuvo la emprendedora meses atrás en diálogo con Café y Negocios.

En tanto, UBI Meat es una startup canadiense creada por los uruguayos Sebastián Victorica y Martín Roja, junto con un socio local. La empresa desarrolla plataformas basadas en inteligencia artificial que conectan los datos de los animales vivos con los datos de las canales en los frigoríficos.

“Con nuestras soluciones UBI Feedlot y UBI Marbling, transformamos información que antes estaba fragmentada en decisiones concretas que mejoran la eficiencia, la calidad de la carne y la sustentabilidad de toda la cadena. En lugar de depender únicamente del ojo humano, la inteligencia artificial permite medir de forma automática y consistente el porcentaje de grasa en los recortes o en las canales, en tiempo real”, dijeron desde la empresa.

Esto genera que los frigoríficos puedan mejorar sus márgenes, optimizar sus procesos y estandarizar la calidad del producto, mientras que los productores reciben información transparente y trazable sobre el desempeño de sus animales.

Por su parte Brokerware es una empresa de software en el sector de finanzas y tecnología de inversión. La startup desarrolla aplicaciones de vanguardia para la web, wearables y dispositivos inteligentes, con el objetivo de ayudar a las empresas a ofrecer a sus clientes las mejores soluciones en corretaje y gestión patrimonial.

La fintech uruguaya. que fue creada por Víctor Sabbia, está especializada en mercados de valores y opera en Estados Unidos y Latinoamérica. Su portafolio de clientes está compuesto por corredores de bolsa, bancos y entidades financieras.