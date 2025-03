Frigoríficos parados, otros "tecleando" y 2.300 empleos en riesgo: Juan Castillo recibirá al sindicato

“Vamos a plantearle buscar un seguro especial extendido para los trabajadores de varias plantas que siguen sin actividad , para no estar pidiendo extensiones cada tres meses cuando sabemos que lamentablemente no tienen una situación reversible”, dijo.

Consideró, sobre ese escenario, que “cientos de trabajadores no van a poder volver a trabajar, lamentablemente, sobre todo si no se piensa en cambiar la matriz productiva y transitar por otros caminos, porque la realidad es que esas plantas y otras menores no pueden competir”.

El dato

En 2024 en Uruguay hubo 32 frigoríficos que faenaron en total 2.255.495 vacunos y 15 plantas que faenaron en total 960.105 ovinos; se estima que en los frigoríficos en Uruguay hay una ocupación de unas 14.000 personas.

DSCN9053.JPG Faena de vacunos en el frigorífico BPU en Durazno. Juan Samuelle

Los frigoríficos en problemas

Hay dos frigoríficos que pertenecen al grupo chino Sundiro Holding –Lorsinal SA en el área rural de Montevideo y Rondatel SA en Rosario (Colonia)–, con actividad detenida desde julio de 2023.

En Lorsinal trabajaban 400 personas y en Rondatel 320.

Siguen existiendo instancias de búsqueda de reactivación de la faena e industrialización, no obstante “no hay ninguna señal positiva” y eso preocupa porque el 31 de marzo culmina la extensión dada en el plazo del beneficio del seguro de desempleo otorgado, por lo cual se solicitará una prórroga al ministerio.

El frigorífico Casa Blanca SA (Fricasa) en Paysandú, que pertenece a familiares que lo heredaron tras el fallecimiento del empresario argentino alemán Eugenio Schneider, disminuyó mucho su actividad y realiza ahora solo una faena semanal con 80 trabajadores y el resto de los 540 que habían están en el paro. Es un frigorífico que tiene una deuda de US$ 25 millones con la familia de Gustavo Basso, el fundador y director de Conexión Ganadera fallecido a fines del año pasado.

Paso de los Toros (Bamidal SA), en Tacuarembó, el frigorífico que pertenecía a Basso, tenía 150 trabajadores y dejó de faenar e industrializar a mediados de febrero, consecuencia también de los impactos por lo sucedido con Conexión Ganadera.

Otra planta industrial que dejó de operar, en ese caso en mayo de 2024, es Daymán Meat, en Salto, perteneciente a capitales brasileños y con sus 150 funcionarios afectados.

También se añadió a esa lista otro frigorífico de ese departamento del litoral uruguayo, Frigo Salto (Somicar SA), que entró en concurso voluntario tras acumular una deuda de US$ 20 millones. Si bien pertenece a la intendencia departamental, es administrado por la familia Camejo, de capitales nacionales. Dejo de operar en diciembre de 2024 y tenía 300 empleados.

También es un problema la situación en el frigorífico Schneck, empresa uruguaya, que dejará de faenar a partir del 1° de abril con afectación para trabajadores, con casos en los que aceptaron los despidos especiales y otros que serán reubicados. En esta empresa son 100 los empleados desafectados.

Hay otras empresas, señaló Cardozo, que atraviesan por momentos adversos y, dijo, “están tecleando”, aludiendo al frigorífico Florida, en ese caso una empresa de argentinos con 150 trabajadores sin actividad desde diciembre de 2024.

En el caso del frigorífico Solís, comentó, hace cinco años que está trabajando una o dos veces por semana: “No sabemos cuánto más va a sobrevivir esa planta”. Allí trabajan 400 personas y la firma es de capitales uruguayos.

El accidente de San Jacinto

Cardozo, sobre el accidente que hubo este martes 25 en el frigorífico San Jacinto (tres trabajadores quedaron atrapados en una cámara frigorífica y fueron rescatados por Bomberos), en esa localidad de Canelones, comentó que “por suerte no hay que lamentar pérdidas fatales ni lesiones graves, lo otro (los daños materiales) tiene solución”.