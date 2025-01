Valentín Rodríguez rescindió contrato con Peñarol: "Me quedo con una espina amarga"

Fruto de esos acuerdos llegaron a Peñarol el golero Washington Aguerre, el lateral ecuatoriano Bryan Castillo, el extremo argentino Leonardo Sequeira y el delantero ex Liverpool Alan Medina.

Peñarol dio a cambio en préstamos a Bruno Bentancor a Everton de Chile, a Santiago Homenchenko a Real Oviedo de España y a Rodríguez a Pachuca.

Con Guillermo Almada como entrenador, Rodríguez jugó seis partidos en Pachuca en el primer semestre de 2024.

A mediados de año buscó un nuevo horizonte y firmó un préstamo por un año con Gimnasia y Esgrima La Plata, equipo dirigido por otro uruguayo, Marcelo Méndez.

En el lobo platense disputó 13 partidos.

"No me fue cómo esperaba, arranqué jugando y arrancamos bien, pero después no se dieron las cosas a nivel general y por eso decidí rescindir y cortar el préstamo", expresó este miércoles Rodríguez al programa Minuto 1 que se emite por Carve Deportiva AM1010.

"Rescindí en Gimnasia porque no quería estar más ahí, pero ahora me quedo con una espina amarga de no haber tenido otra chance en Peñarol que es el club que amo", declaró.

Rodríguez debutó con Peñarol el 21 de febrero de 2021 contra Wanderers en el Parque Viera, por la 9ª fecha del Torneo Clausura 2020, aplazado por la pandemia de coronavirus.

El entrenador era Mauricio Larriera.

Con Peñarol jugó 67 partidos y solo anotó un gol, nada menos que contra Nacional, en una serie donde Peñarol terminó clasificando pese a perder 1-0 la revancha en el Campeón del Siglo. Todavía regía la regla del gol de visitante.

En noviembre de 2021 sufrió una fractura de rótula que lo tuvo varios meses fuera de las canchas.

"Esperaba tener una chance pero no fue así, no se ha comunicado nadie conmigo, lo está manejando el Chino (Edgardo Lasalvia) que además de representante es mi amigo y tengo ciega confianza en él. Mi idea es salir del país, estoy dejando que lo maneje el Chino", declaró.

"Estuve vinculado con Peñarol desde toda la vida, jugué desde AUFI hasta firmar mi contrato como profesional. Siempre me recuerdan el golazo clásico por la Sudamericana", dijo Rodríguez quien comentó que tiene un cuadro con la foto del festejo de ese gol y que el cuadro tiene un botón que al apretarlo emite un sonido con el relato de su conquista.

"Me descoloca un poco", dijo porque ningún dirigente lo llamó. "Esperaba algún mensaje con horarios para empezar la pretemporada y después se dio todo lo otro".

Lo "otro" fue la rescisión de su contrato a pesar de que le quedaban seis meses de vínculo con Peñarol.

Rodríguez tiene 23 años, fue dirigido por Marcelo Bielsa en la selección preolímpica en enero de 2024, y ahora buscará nuevos horizontes.