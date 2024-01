La foto de Ruglio en su reunión con el Grupo Pachuca y el intercambio de camiseta de Peñarol

El presidente del Club Atlético Peñarol, Ignacio Ruglio, mantuvo este martes una reunión con directivos del Grupo Pachuca, el conglomerado de clubes con base en México que administra a los equipos Pachuca de México, León de México, Oviedo de España y Everton de Viña del Mar de Chile.

El titular de los carboneros intercambió camisetas con los directivos de dicho grupo, como se pudo ver en una foto que circuló en las redes sociales.

Según trascendió, ambas partes buscan un acuerdo para trabajar en transferencias y cesión de futbolistas, así como también jugar partidos amistosos.

Como había informado Referí, Ruglio estrechó lazos con el Grupo Pachuca en el actual período de pases.

Ese vínculo del presidente carbonero con dicho grupo generó diferencias en la oposición aurinegra.

Ruglio justificó en el consejo directivo del pasado martes sus gestiones con el grupo empresarial comandado por Jesús Martínez porque le permitió traer a préstamo a un jugador de la selección ecuatoriana como Byron Castillo y porque el Grupo Pachuca le compró el pase de Santiago Homenchenko, cuyo contrato iba a expirar el 30 de junio y porque Diego Aguirre ya le había comunicado al jugador que no lo iba a tener en cuenta. El volante jugará en Oviedo, equipo del Grupo Pachuca.

“Lo definen el presidente (Ruglio), Novick y Zaidensztat. Es lamentable porque no es como se manejan las cosas. ¡Nunca me pasó en mi vida que se venda un jugador de la selección uruguaya como Homenchenko y que no pasara por directiva! Sinceramente, no lo entiendo. No comparto esa manera de llevarlo, pero hoy tienen la mayoría, que les dio Novick, y pasan estas cosas. No me parece que sea la manera de llevar a Peñarol”, criticó el dirigente de la oposición Evaristo González el pasado 18 de enero.

Sin embargo, Ruglio redobló la apuesta en sus negociaciones con esos empresarios ya que el sábado llegó a un acuerdo para contratar al extremo argentino Leonardo Sequeira, que juega en Everton, uno de los clubes donde opera Grupo Pachuca.

El jugador no fue elegido por Aguirre pero contó con su aval, según se informó a Referí. Se espera que llegue este martes para poner la firma con el aurinegro.

Cuando Peñarol contrató a Castillo le dio a Everton en préstamo a Bruno Bentancor.