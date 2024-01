Ruglio redobla su apuesta en Peñarol: estrecha lazos con Grupo Pachuca y sorteó un auto en medio de protestas

El clima de Peñarol quedó muy tenso tras las derrotas clásicas del verano ante Nacional y el malestar que prosigue en la oposición de Ignacio Ruglio por sus manejos personalistas a la hora de conducir al club.

Una de las grandes molestias que existe entre oposición y Ruglio es el ligamen que el presidente generó con el Grupo Pachuca en el vigente período de pases.

Tal como explicó Referí el pasado viernes, Ruglio justificó en el consejo directivo del pasado martes sus gestiones con el grupo empresarial comandado por Jesús Martínez porque le permitió traer a préstamo a un jugador de la selección ecuatoriana como Byron Castillo y porque el Grupo Pachuca le compró el pase de Santiago Homenchenko, cuyo contrato iba a expirar el 30 de junio y porque Diego Aguirre ya le había comunicado al jugador que no lo iba a tener en cuenta.

“Lo definen el presidente (Ruglio), Novick y Zaidensztat. Es lamentable porque no es como se manejan las cosas. ¡Nunca me pasó en mi vida que se venda un jugador de la selección uruguaya como Homenchenko y que no pasara por directiva! Sinceramente, no lo entiendo. No comparto esa manera de llevarlo, pero hoy tienen la mayoría, que les dio Novick, y pasan estas cosas. No me parece que sea la manera de llevar a Peñarol”, criticó el dirigente de la oposición Evaristo González el pasado 18 de enero.

El anunciado viaje de Ruglio a México para firmar un convenio con el Grupo Pachuca aún no se concretó, según tienen entendido desde la oposición de Peñarol.

Sin embargo, Ruglio redobló la apuesta en sus negociaciones con esos empresarios ya que el sábado llegó a un acuerdo para contratar al extremo argentino Leandro Sequeira, que juega en Everton, uno de los clubes donde opera Grupo Pachuca que tiene en México a Pachuca y León y en España a Real Oviedo, donde jugará Homenchenko.

El jugador no fue elegido por Aguirre pero contó con su aval, según se informó a Referí. Se espera que llegue este martes para poner la firma con el aurinegro.

Cuando Peñarol contrató a Castillo le dio a Everton en préstamo a Bruno Bentancor.

Desde la oposición no solo cuestionan el proceder de Ruglio de operar sin consultar al consejo directivo sino que también hay quienes no ven con buenos ojos que Peñarol se vincule con Grupo Pachuca que ha estado con varios escándalos en el fútbol mexicano y que en Uruguay tuvo un abreve vinculación con Atenas de San Carlos a través del Grupo Fassi con el que se generó una ruptura en noviembre de 2022.

En Atenas desembarcaron con un pomposo proyecto de 25 años con Diego Forlán como entrenador y su estancia en el club apenas duró dos temporadas y el club carolino no pudo conseguir el ascenso a Primera.

Además de seguir estrechando lazos con el Grupo Pachuca, contrariamente a lo que pretende la oposición de Peñarol, la actual dirigencia del club también redobló el malestar de los hinchas.

El pasado viernes, hubo una convocatoria en el Palacio Peñarol para manifestarse en contra de la actual conducción de Ruglio y del vicepresidente Eduardo Zaidensztat.

Centenares de hinchas se aproximaron el viernes al Palacio, cortaron la calle Magallanes, desplegaron una pancarta y entonaron cánticos contra Ruglio pidiéndole que "dé la cara", habida cuenta de que no habla desde que Peñarol perdió las finales del Campeonato Uruguayo 2023 contra Liverpool y que antes de eso eran frecuentes sus figuraciones en medios radiales, televisivos y partidarios.

En el medio de esa propuesta, Peñarol, anunció a través de su cuenta de Twitter el sorteo de un cero kilómetro para el arranque del Torneo Apertura y los hinchas descargaron en forma inmediata más de su frustración.