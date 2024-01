Explotó Evaristo porque Peñarol “regaló” a Homenchenko y criticó duramente la gestión de Ruglio

El dirigente de Peñarol, Evaristo González, se expresó molesto por la forma en que el club negoció a Oviedo a Santiago Homenchenko, futbolista de la selección sub 23 de Uruguay que jugará el preolímpico, y manifestó su disconformidad por la gestión que el presidente Ignacio Ruglio le está dando a la institución.

El candidato de la oposición, que perdió las elecciones en noviembre pero accedió al consejo directivo con la misma cantidad de representantes que el oficialismo, planteó sus discrepancias en un tono fuerte.

Homenchenko en Peñarol

Consultado por Carve Deportiva a la salida del Estadio Centenario, después del clásico de este miércoles, sobre el trabajo en la directiva, dijo: “Estoy bastante disconforme por cómo viene la mano, porque te darás cuenta que se terminó vendiendo a Homenchenko, el tema no pasó por directiva y lo negociaron por un valor que no estoy para nada de acuerdo, mucho menos antes del preolímpico. Está todo mal pensado. Es un titular de la selección que tendría que haber ido al preolímpico, ver si puede hacer un buen torneo y luego definís. Pero, ¿qué hiciste? Lo regalates por US$ 1.050.000 que le quedan a Peñarol”.

Así fue presentado Homenchenko en Oviedo

Peñarol negoció el 70% de la ficha de Homenchenko a Oviedo por US$ 1.500.000. Al club le quedan libres US$ 1.050.000.

El jugador, que es una de los titulares de Bielsa en la sub 23, tenía contrato con el club hasta junio, luego quedaba en condición de libre.

Homenchenko llegó de Plaza a Peñarol al inicio del año pasado, fue campeón del mundo sub 20 el año pasado y fue elegido por Bielsa para integrar el plantel que buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos. El entrenador argentino vio en el jugador de Peñarol un gran polifuncional y en los dos amistosos de preparación para el torneo de Venezuela lo incluyó como zaguero izquierdo titular, aunque su función natural es la de volante.

Evaristo también cuestionó a Ruglio por la forma en que maneja los temas en el club. “Ahora parecería, porque nos enteramos por la prensa, que el presidente va a ir a firmar o hablar por un convenio con Pachuca. ¿Y no lo plantea primero en la directiva? No, no planteó nada. Preguntamos en el chat, y no es ahí donde se deben plantear los temas. Se habla en la directiva”.

Además, quien fue candidato a la presidencia por la oposición, expresó que en Peñarol existe una mesa chica que es la que define los pases que se realizan.

Homenchenko en la selección sub 20

“Lo definen el presidente (Ruglio), Novick y Zaidensztat. Es lamentable porque no es como se manejan las cosas. ¡Nunca me pasó en mi vida que se venda un jugador de la selección uruguaya como Homenchenko y que no pasara por directiva! Sinceramente, no lo entiendo. No comparto esa manera de llevarlo, pero hoy tienen la mayoría, que les dio Novick, y pasan estas cosas. No me parece que sea la manera de llevar a Peñarol”.

El dirigente de Peñarol se refiere a que de acuerdo a los resultados de la última elección, Ruglio logró cinco cargos, Evaristo cinco y Novick uno. El oficialismo no logró mayoría en el consejo directivo, necesitaba seis, entonces llegó a un acuerdo con Novick a quien le dio la secretaría general del club y sumó el sexto voto para que Ruglio pudiera resolver en el consejo sin negociar con la oposición.

Consultado acerca de si se molestó porque el consejo directivo de Peñarol votó que le quitaran la presidencia del básquetbol del club, que ejercía desde los dos períodos anteriores, respondió: “No me molestó que me quitaran de la presidencia del básquetbol, porque eso es política. Sí me molesta que no pase por directiva la venta de un jugador tan importante que al club le deja US$ 1.050.000. ¿Qué pasa si ahora va y la rompe? Porque no te olvides que tienen la oportunidad de jugar en la selección uruguaya, lo dirige Bielsa y está ante una exposición tremenda. ¿Entonces? ¿La rompe y lo regalaste? Y antes protestabas porque a Valverde lo vendieron US4 4.000.000. ¡No es el camino! Para un lado es una cosa y para otro una diferente. No. ¡Cómo no vas a esperar al preolímpico! Ves el crecimiento y podés tener un buen resultado económico”.