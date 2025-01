Perchman: los pases y renovaciones de Nacional, el empresario con el que no habla, su mea culpa por Herazo y lo que dijo de Leo Fernández en Peñarol

“Hay una escases de delanteros muy importante”, agregó. “Por ahora estamos conformes de cómo estamos hoy parados de cara a la temporada y ojalá podamos resolver al centrodelantero de acá a una semana”.

“Con la salida de Sanabria faltan, dos volantes y un extremo”, dijo Perchman. El vice tricolor da como un hecho la salida de Lucas Sanabria, que interesa en la MLS de Estados Unidos, y consideró que la operación se va a cerrar antes del primer partido de pretemporada del próximo lunes frente a San Lorenzo de Almagro.

Lucas Sanabria, Bruno Damiani, Jeremía Recoba y Rafael Haller en la pretemporada de Nacional en el Roosevelt Lucas Sanabria, Bruno Damiani, Jeremía Recoba y Rafael Haller en la pretemporada de Nacional en el Roosevelt Foto: Nacional

La situación de Leandro Lozano

Perchamn fue consultado sobre la situación de Lenadro Lozano, por quien llegó una oferta desde Argentinos Juniors.

“Lozano, lamentablemente, tiene una cláusula bajísima de salida para lo que entendemos que puede valer. Lo mínimo que puede venir es esa clausula de salida, si no, no lo vamos vender. Vamos a tratar de hablar con Charly para que se quede”, dijo y agregó: “La oferta que vino fue insuficiente y ni siquiera la planteamos mucho”

“En el caso de que se vaya Lozano, probablemente vayamos a buscar un lateral”, sostuvo.

Leandro Lozano Leandro Lozano en la pretemporada 2025 de Nacional Foto: Nacional

Adam Bareiro y los 9

“Estamos buscando un 9 extranjero. Nunca hicimos ninguna propuesta por el Colo Ramírez”, dijo Perchman.

Consultado por Adam Bareiro, el delantero paraguayo de River Plate argentino, dijo que “sigue siendo una de las posibilidades”. “River en el caso de Bareiro está tratando de vender al jugador, y si no lo vende va a querer liberar el cupo”, dijo, sobre la opción que buscan los tricolores en caso de que el delantero no sea transferido y acuerden un préstamo.

Con respecto a Bruno Damiani, el delantero que regresó de Boston River tras finalizar su cesión, dijo: “Tiene posibilidades de seguir en Nacional, pero la idea es que se pueda vender”.

“De acá al lunes los dos centrodelanteros que tenemos para alternar son Diego Herazo y Bruno Damiani”, agregó, al hablar sobre las opciones que tiene hoy Martín Lasarte para armar el ataque ante San Lorenzo.

Mea culpa por el sueldo de Herazo

Perchman reconoció que cometió un error al decir públicamente el sueldo del delantero colombiano Diego Herazo en un espacio de X. “Fue una equivocación, me equivoqué yo porque dentro el espacio de los hinchas me preguntaron por qué no se había quedado Bentancourt o por qué no había sido rescindido Herazo, y di una contestación que no fue correcta”.

Diego Herazo Foto: Leonardo Carreño.

“Herazo me parece un jugador que en el último tramo del campeonato empezó a mostrar cosas y creo que está bien que tenga la oportunidad de seguir en el club y mostrar en estos seis mese su valía”, comentó.

Las renovaciones y el empresario con el que no habla

El vicepresidente albo repasó cómo están las renovaciones de Diego Polenta, Gonzalo Carneiro y Christian Oliva.

“Con Polenta está totalmente arreglado, no sé si ya firmó o no, pero ya estaba todo arreglado. Con Carneiro se hacia una extensión de contrato que creo que ya había quedado acordada. Christian Oliva nos dio la palabra de que va a jugar en Nacional, llegamos a la cifra que él quería”, señaló.

Perchman fue consultado por si había surgido una diferencia de último por Oliva. “No sé si había una diferencia con (el empresario Pablo) Bentancur o no, porque de todos los temas deportivos es en el único que no he estado arriba, porque Bentancur no quiso hablar conmigo y lo hizo directamente con Alex Saúl. Pero Oliva ya dio la palabra y va a jugar en Nacional”.

¿Le preocupa Leo Fernández en Peñarol?

Al vice tricolor le preguntaron si le preocupaba que Leo Fernández siga en Peñarol luego de que los carboneros pagaran US$ 7 millones a Toluca por el 80% de su ficha.

“Me preocupa porque es un buen jugador, es una estrategia que usó Peñarol y veremos a fin de año cómo les salió

20241217 Entrevista con Leonardo Fernández. Foto: Inés Guimaraens

a ellos y a nosotros. Nosotros ahora estamos enfocados a armar lo nuestro, relojeando lo que pasa en Peñarol porque es nuestro rival directo”, señaló.

Los extremos Suhr y De los Santos

Perchamn también se refirió a dos extremos que sonaron para Nacional.

Uno de ellos es Leandro Suhr, de Boston River. “Hicimos algún intento pero el representante no mostró mucho interés en venir a Nacional. Tiene una oferta de Sarmiento de Junín y parecería que van a tomar esa oferta”, dijo.

fkijaqhxea07ius-jpg..webp Juan Cruz De los Santos estará en la sub 23 panamericana @Uruguay

El otros es Juan Cruz De los Santos, de River Plate. “Estamos hablando con la gente de Faro Sports la posibilidad de que venga al club. Estamos en la etapa de ida y vuelta para ver si es viable o no”.