Flavio Perchman y el 9 para Nacional: el único delantero uruguayo que podría volver, el que no le respondió, y el sueldo de un extranjero del plantel

“En la medida que apareció en la prensa el interés de Nacional, Olimpia y Estudiantes, hizo que Inter pidiera un dinero para su salida. El que está dispuesto a poner esa cifra, que está en el entorno de los US$ 600.000, es Estudiantes de La Plata. No teníamos contemplados esos 600.000 dólares y pensábamos que la salida se iba a lograr bastante fácil. Si sabíamos y estábamos dispuestos a pagar un sueldo elevado, pero pagar el sueldo, 600.000 dólares de salida y la comisión del empresario hacían una cifra a la que no podíamos llegar. Competir hoy con Estudiantes es casi imposible. Tiene una inyección de dinero de más de US$ 100 millones que hace que sea inviable”, dijo Perchman.

El vice albo manejó otro nombre de un delantero argentino: Rogelio Funes Mori, con el que hubo un acercamiento, pero también se complicó. “Estuvimos relativamente cerca con Funes Mori, pero Pumas de México no lo dejó salir. Estamos viendo una o dos alternativas que tenemos, y si no bajaremos una franja de nivel de centrodelanteros, que tenemos dos o tres alternativas que teníamos pendientes nos queda una viva”.

“Esperemos que en estas semanas tengamos al 9 y que lo único que nos falte sea el sustituto de (Lucas) Sanabria”, señaló.

El 9 uruguayo que puede volver a Nacional

Perchman insistió en que el 9 que buscan será extranjero. “No puedo pensar en otro extranjero porque hoy no tengo cupo. El nueve va a ser extranjero”.

Sin embargo, manifestó la posibilidad de un uruguayo que podría volver: Juan Ignacio “Colo” Ramírez. “El único 9 que podría venir y no ocupar cupo podría llegar a ser el Colo Ramírez, por uruguayo”, comentó.

De todas formas, Ramírez tiene contrato con Newell’s de Rosario, lo que haría muy difícil su regreso a los albos.

Otro uruguayo por el que lo consultaron fue el de Maxi Gómez, pero nunca tuvo respuesta cuando le envió mensajes. En ese sentido, dijo que le escribió hace dos meses y el atacante no le devolvió el mensaje.

“Nunca me respondió los mensajes. Es el único jugador de todos los que fui a buscar que nunca puede hablar con él”, dijo.

Con respecto al ex Boca Juniors, el argentino Darío Benedetto, dijo que entraba en la segunda franja de delanteros que estaba en carpeta, pero “arregló en Olimpia de Paraguay”.

Perchman recordó que solo hay un cupo de extranjero y que “será para el 9”. “Hay dos opciones de conseguir un cupo nuevo; la salida de (Gabriel) Báez o de (Christian) Ebere”.

“Millán y Otero están llegando, el tercero sería Báez, el cuarto (Diego) Herazo, el quinto Ebere y el sexto sería el 9”, señaló al repasar los cupos extranjeros. “No podemos pensar en otro puesto que no sea el centrodelantero”, explicó.

El sueldo de reveló Perchman

El vice tricolor fue consultado por la salida de Ruben Bentancourt, a quien no se le renovó contrato, y la permanencia del colombiano Diego Herazo, y dio detalles de la determinación.

“Si tuviera que elegir entre Herazo y Bentancourt, tal vez elegía a Bentancourt, pero Bentancourt no tenía contrato y Herazo tiene un contrato de US$ 27.000 mensuales, ya arreglado de antes, hasta junio”, señaló.

Otro de los nombres que manejó Perchman fue el de Bruno Damiani, quien regreso de su préstamo en Boston River, donde fue figura. “Lo visualizo para hacer caja”, dijo. “Por eso siempre dijimos que vamos a traer un 9 de afuera”.

Con respecto a la situación de Christian Ebere, el nigeriano, señaló que hay posibilidad de que sea cedido. “Tenemos una chance de que entienda que, si bien queremos darla una segunda chance, necesitamos que este semestre salga a un lugar donde pueda jugar y regrese a mitad de año. Ahí podríamos liberar un cupo y que vuelva en el segundo semestre”, dijo.

Sobre la situación del africano, que se recupera de una lesión, dijo que el 14 de enero se le hará una resonancia para confirmar si está pronto para jugar.