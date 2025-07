De Nacional a Peñarol: Flavio Perchman le respondió a los dichos de Ignacio Ruglio, "¿cómo hicieron para perjudicarte tanto si ganaste tres de los últimos cuatro torneos cortos?"

"No corresponde. Nosotros tenemos una muy buena relación desde hace tiempo. Yo no coincido con muchas de las apreciaciones que a veces hace Nacho. Hay una parte en la que veo las caricaturizaciones de los temas, es un estilo de estar siempre poniéndose como víctima" , comenzó respondiendo Perchman.

"No me doy cuenta cuán víctima puede ser cuando él no tiene representación en la AUF y cómo hizo para ganar una de las dos últimas finales del Campeonato Uruguayo. No me doy cuenta cuánto puede ser la influencia de Nacional de la AUF cuando él ganó tres de los últimos cuatro torneos cortos. ¿Cómo hicieron para perjudicarte tanto si ganaste tres de los últimos cuatro torneos?", agregó.