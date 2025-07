La nueva moda que Flavio Perchman trajo para Nacional: contrató a otro colombiano, invierte en fichas de jugadores, acuerdos a tres años y apuesta a la reventa

Así lo despidió Nacional este jueves:

La salida de los dos futbolistas genera espacios que los tricolores deben completar.

Para el lateral derecho tienen a Emiliano Ancheta y Nicolás "Ojito" Rodríguez, y podrán incursionar con una tercera opción.

En el lateral izquierdo jugó el primer amistoso de este segundo semestre Diego Romero, pero quien llega al club para ser titular es Patiño.

Con esos dos futbolistas tiene resuelto el marcador de punta por ese sector.

Según pudo conocer Referí, Nacional incorporará uno o dos jugadores más en este mercado de pases.

Con la llegada del segundo futbolista colombiano, Perchman confirma el nuevo rumbo que tomó el fútbol de los tricolores y la forma en que valora al fútbol de ese país.

La primera apuesta fue con el zaguero Julián Millán, quien llegó en enero, el club pagó US$ 700.000 por el 50% de su ficha y firmó contrato hasta diciembre 2027.

Nacional's Colombian defender #29 Julian Millan celebrates after scoring a goal during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Bahia and Uruguay's Nacional at the Arena Fonte Nova stadium in Salvador, state of Bahia, Brazil, on M

Julián Millán

Foto: AFP