El megaproyecto de Nacional, estimado en US$ 70 millones, para el Gran Parque Central: el plan, los detalles y cómo se hará la transformación

santiago aldabalde

Con respecto a los aspectos positivos del estadio, Aldabalde señaló: "Está muy bien en la iluminación, en el campo de juego en algunos momentos... Ahora estamos en una etapa de transición, tiene un buen ratio de visibilidad en un montón de butacas y tiene algunas cosas en las que esta fallando".

"Esta bajo en un tema de accesos y circulación, después hay un montón de normas que no están adecuadas a la realidad de los estadios del fútbol uruguayo, por ejemplo zona mixta, 250 metros de zona mixta. En los estadios de Uruguay no hay zona mixta, entonces vos tenés que ir adecuando. Una enfermería que sea accesible desde cualquier punto del estadio. Todo lo que tiene que ver con accesibilidad para personas con discapacidades, dificultades motrices, con temas de visibilidad... Hay salas para personas con hipersensibilidad, que son como salas aisladas que no tienen vibración y la persona puede disfrutar el partido sin interferencia".

"Temas que tienen que ver con hospitality, cientos de metros de zonas vip, circulaciones, estacionamientos... Todo lo que tiene que ver con la prensa. Lo que está pasando en América es que los estadios son el eje estratégico de los clubes, hoy. Están invirtiendo cientos o miles de millones. Clubes que son mucho más chicos que Nacional, con mucha menos historia y hasta capaz con muchos menos socios, están haciendo inversiones porque es un tema, que en el fondo, cambia el futuro", manifestó.

El armado del proyecto para el Gran Parque Central

Luego, explicando los pasos que llevó a cabo la comisión, dijo: "Después de la encuesta, armamos un programa que es lo que tendría que ocurrir en el Parque. Que es el Parque y las áreas asociadas, por eso habrán visto la presentación que esta circulando. Esa presentación no está terminada, porque se filtró un poco y no está terminada, pero se entiende un poco el proyecto. Hay estacionamientos que son claves para articular en todo lo que tiene que ver con áreas de alquileres y vinculadas a temas comerciales".

"Tenemos que tener una hoja de ruta. Nacional tiene la obligación de tener una hoja de ruta para un estadio tan importante. Y hace años que estamos sin esa hoja de ruta. Hicimos el programa, hicimos las bases de un llamado público a todos los estudios que querían participar, después nos dimos cuenta que eran inviable. Entonces elegimos tres estudios que tenían, para nosotros, las credenciales y los antecedentes para hacer un estadio de primer nivel como el proyecto que tenemos. Este proyecto no compra ningún padrón, no necesita de ningún padrón de la manzana", explicó.

La nueva capacidad del estadio

Esta remodelación que tiene en mente Nacional incrementaría la capacidad del estadio, y así lo detalló: "Los estadios hoy tienen un aforo en bruto y un aforo en neto. Hay un aforo Conmebol, un aforo AUF y un aforo FIFA. Cada uno lo determina de distinta manera por cada índice de visibilidad. La AUF cuenta los asientos, la Conmebol es un poco más exigente y la FIFA tiene ratio de visibilidad. El Parque pasaría a tener un aforo bruto de 37 mil por decir un número redondo, pero tal vez en neto sea menor, y vamos a pasar a tener un aforo neto de 45 mil personas, depende un poco de como se resuelvan los codos".

Aldabalde manifestó que el estadio "aumenta 10 mil localidades de calidad, porque hoy hay asientos desde los que la gente no ve. Estamos incorporando la opinión y los pedidos del socio en el proyecto".

Las etapas del proyecto de Nacional

En base a la hoja de ruta y los pasos a seguir, expresó: "Esto que tenemos es un anteproyecto porque va a tener ajustes. Mañana vamos a empezar junto con el estudio a hacer zoom en cada una de las áreas porque es un proyecto muy grande y muy complejo. Nacional a fin de año va a hacer una renovación total de la cancha".

"Este proyecto hizo un análisis de visibilidad en todas las áreas y de todas las butacas del estadio y se llegó a la conclusión, en un primer análisis ya que ahora hay que hacer un estudio con agrimensores para terminar de verificar si los datos que Nacional tiene en sus planos son exactamente los que verifican con la realidad, estamos evaluando bajar la cancha 75 centímetros, que es la propuesta que hizo el estudio para optimizar la visibilidad. Incluso hay una potencialidad de sacar algunos alambrados porque al bajar la cancha generas un foso que puede estar capaz hasta dos metros de altura entre el borde del muro y la parte de abajo. Es casi una barrera física similar al alambre", argumentó.

1632252938586.webp La vista de la cancha del Gran Parque Central desde uno de los nuevos palcos entregados @Nacional

"De todo el trabajo que estamos haciendo en el Parque, la cancha es como una unidad independiente. Obviamente que está todo coordinado. Hoy es una cancha a dos aguas y hay que hacerla a cuatro aguas y, al bajar la cancha, hay que cambiar obviamente todo lo que es pluviales, los desagües, los niveles... Estamos tratando de entender cuáles serían la diferencia de tiempo y de costos en esa bajada, pero sería una primera etapa que se cuela digamos porque hay una oportunidad para hacerla", declaró Aldabalde.

El costo económico y el modelo de negocio para futuros ingresos

El proyecto que describe Aldabalde lo plantea también como un modelo de negocio que, con el correr de los años, le generará ingresos a Nacional.

"Es una obra de mucho dinero y el club tiene tres o cuatro caminos para ejecutarla, pero indudablemente vos tenés que generar unidades de negocio para poder financiarlo", explicó.

"Primero esto tiene que terminar de aprobarse en directiva, que se tomaron 21 días para evaluarlo. Espero que lo aprueben por unanimidad, como hizo la comisión. Si Nacional no toma esta decisión va a vivir, igual que todos los clubes del fútbol uruguayo, corriendo atrás de las deudas y de los problemas", afirmó.

"Este proyecto puede tener ingresos de entre US$ 7.000.000 y US$ 10.000.000 extra para el club. Es un 30% del presupuesto del club, sin contar lo que va a generar dentro de la cancha en cuanto a butacas, nuevas áreas de palcos, solamente los negocios que se generan. Es un proyecto que se está hablando que cuesta US$ 70.000.000, pero te deja entre US$ 7.000.000 y US$ 10.000.000 por año por rentas y nuevos negocios. A la larga se pagaría solo", suscribió.

1633130079706.webp Vista de las nuevas luces del Gran Parque Central Diego Battiste

"El tema de los codos y de la segunda bandeja está contemplado en las primeras etapas. El tema es que la primera etapa no sabemos si va a ser dentro de un año, o dos, o tres o cinco. Porque ahí hay una decisión de la directiva para aprobarlo que espero sea por unanimidad, porque tampoco hay un plan b. Nacional no tiene un plan b. Porque cerrar los codos y terminar algunas escaleras no es un plan para el Parque que necesita un montón de actualizaciones que tienen que ver con Conmebol. Se podría ir a un proyecto de mínima, pero son muchos millones de dólares y no se van a resolver un montón de cosas que hay que resolver" argumentó.

Otra vía de ingresos que detalló Aldabalde con esta obra del nuevo Parque Central es el tema de los espectáculos: "Ahora estamos negociando el contrato por los shows en el Parque que es una cosa súper importante. Es un contrato de US$ 500 mil por año. Son cinco shows y a partir del quinto habrá un variable. Es un acuerdo por cinco años, por lo que son US$ 2.500.000 en total. Es una cifra importante para el club. Es un número relativamente alto para el club que solamente tiene que, entre comillas, prender la luz porque todo lo demás se encarga la productora. Es un contrato que empieza a ejecutarse a partir de octubre del año que viene".

20240514 Vista de la cancha de fútbol vacia del Parque Central (2).jpg Foto: Inés Guimaraens

"Nacional tiene varios caminos para esto. Es un tema de decisión política, esto tiene que ir a Asamblea y la Asamblea tomar una decisión en cuanto al proyecto. Nosotros ahí vamos a presentar la viabilidad económica con el consejo asesor. Desde el punto de vista técnico va a estar muy blindado ese modelo. Después hay que ejecutar las cosas y que las cosas pasen. Nacional tiene un flujo de renovación de palcos en los próximos 20 años de US$ 45.000.000. Los palcos de Nacional se renuevan, están todos ocupados y tienen un valor real de mercado. Se acaba de renovar un palco por 5 años en US$ 75.000.000. La renovación normal son diez años y el promedio están en el entorno de US$ 100.000, pero eso es un poco la proyección", señaló.

"Como la obra no se hace en un día, ese flujo de US$ 40.000.000 lo tiene. Tiene que buscar el mecanismo, que es una estructuración financiera, buscar un modelo para poder garantizar con ese flujo ingresos actuales. El 75% de los socios contestó que está de acuerdo con hacer un aporte excepcional para un nuevo proyecto del Parque: 75% de los 14.000 que participaron. Estamos hablando de 30.000 o 40.000 socios. Es una cuestión voluntaria, no se les va a cobrar a todos los socios. Se le cobra un plus al que quiera", argumentó.

Por otro lado, habló sobre los tiempos del proyecto. "Calculo que en septiembre u octubre deberíamos presentar esto en Asamblea. Presentar el proyecto, su viabilidad económica o por lo menos establecer los parámetros de hasta donde permiten que Nacional tome decisiones. Esto es absolutamente posible porque Nacional tiene un estadio en el corazón de la ciudad y un montón de unidades de negocios asociadas, y tiene la obligación de ejecutarlo. El tema es cómo y cuánto nos va a llevar, que es lo que tenemos que definir entre todos".

"El Banco República en su momento le prestó a Peñarol US$ 30.000.000. Obviamente tiene que tener la misma política con Nacional. Eso tiene que ser absolutamente simétrico por razones lógicas, porque todos sabemos lo que son Nacional y Peñarol. Simplemente con ese empujón, que es una decisión política y de los socios, y ceder los flujos futuros, por ejemplo la renovación de los palcos, para pagar ese fideicomiso. Es una taza muy baja, es un plazo de 15 años con un banco que no te va a presionar, en todo caso te ayudará si hay alguna situación que no la tendría que haber. Las opciones son muchas y los ingresos van a llegar por un montón de lugares", agregó.

"Este proyecto hay que manejarlo por afuera de la economía del club. Esto hay que sacarlo de la economía del club, tiene que ser un negocio autosustentable. Lo único que el proyecto del Parque le puede pedir al club es el flujo de los palcos que para mi son absolutamente genuinos", concluyó.