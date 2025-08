Ignacio Ruglio hizo un balance del período de pases de Peñarol y contestó si hará o no cambios en su política ante la AUF

"Tiene que quedar conforme Aguirre y Aguirre está conforme . Me dijo que llegaron jugadores que no creía que podían llegar. Los cinco fueron pedidos y esperados por él. La novela del golero nos traía nerviosos a todos. La gente me decía que iba a llegar a dos días del clásico, cuando los tiempos se acortaban hablé con Diego, pero Diego me dijo que esperáramos, porque iba a salir y siempre repite lo mismo: 'Me gustan los jugadores que hacen cosas para llegar a Peñarol'".

"No sé si sorpresas, pero cuando los cuadros se van armando en todas partes del mundo a veces alguno no es tenido en cuenta, a otro le piden que salga, uno se pelea con el entrenador o con la afición; esas cosas pasan, cuando hay plazos hasta el 8 de agosto y 2 de setiembre, quizás venga alguno y quizás también venga algún jugador al que Diego le vea proyección para el año que viene", afirmó Ruglio.

La "esperanza" de Ignacio Ruglio de jugar el clásico del sábado con público

"Tenemos esperanza", dijo Ruglio sobre la posibilidad de que la Comisión de Apelaciones atempere la sanción que la Comisión Disciplinaria de la AUF le impuso a Peñarol por los incidentes que se generaron en la final del Torneo Intermedio contra Nacional.

"Es una gran injusticia no jugarlo con público, la gente de Peñarol no hizo nada, del otro lado hicieron cosas gravísimas y es rarísimo que solo les hayan sacado tres puntos, es bastante extraño y que a Peñarol lo hayan hecho jugar este partido sin público y no es un partido más, ojalá se revea esa posición y se pueda corregir", expresó.

La Comisión Disciplinaria castigó a Peñarol con dos partidos a puertas cerradas y una multa de 120 unidades reajustables porque la hinchada aurinegra fue denunciada por varias irregularidades, las cuales resultaron probadas dando por tierra las palabras de Ruglio de que los parciales de su club "no hicieron nada". Nacional fue castigado con cuatro cierres de cancha y una quita de tres puntos ya que sus hinchas fueron protagonistas del hecho más grave del clásico: el impacto de una bengala náutica que hirió de gravedad a un funcionario policial.

¿Vuelve Peñarol a la AUF? Lo que dijo Ignacio Ruglio

El 11 de julio de 2023, Peñarol, por expresa decisión de Ruglio, retiró a todos sus representantes de la AUF dejando al club sin ningún miembro en ningún órgano o tribunal.

Esa política de vacío le ha costado a Peñarol varias derrotas políticas en los últimos tiempos. En la Comisión Disciplinaria no está participando Juan Diego Menghi que pudo haber tenido otra opinión en el fallo que se dictó, en la Mesa Ejecutiva no participa Bruno Gaiero con cuyo voto Peñarol pudo cambiar la fecha del clásico del sábado 8 al viernes 7 de este mes (eso lo reconoció públicamente en Sport 890 Guillermo Pena, representante de Nacional) y ahora, en la Comisión de Apelaciones que entiende en el recurso presentado por Nacional y Peñarol, los aurinegros no tienen un representante, como sí los tiene Nacional (más allá que los juristas que entienden el caso no están para defender los intereses clubistas sino para fallar acorde a derecho).

El consejero de Peñarol, Evaristo González, criticó en las últimas horas esta postura política.

Son varias las voces puertas adentro de Peñarol que postulan una revisión de esta decisión que Peñarol adoptó hace dos años.

Sin embargo, Ruglio dijo: "Sigo convencido de que hay que seguir haciéndola desde el mismo lugar porque de hecho estamos convencidos que se manejan muy mal, porque fue un atropello que nos hayan sacado del ejecutivo que nunca había pasado en la historia de este país y para mucha gente es como si no hubiese pasado nada y fue grave. Entonces hoy la pelea estamos obligados a darla de afuera, porque a veces se olvida del origen de las cosas: a Peñarol lo dejaron afuera del ejecutivo, dejando a Nacional y a clubes que no tienen trascendencia en la historia del fútbol uruguayo cuando Peñarol es el protagonista máximo de la historia del Uruguay".

En realidad, Peñarol quedó afuera del ejecutivo en marzo de 2023 porque Ruglio, quien había apoyado a Pablo Ferrari en las elecciones en las que fue reelecto Ignacio Alonso, pretendía imponer un nombre para integrar el ejecutivo cuando es este quien tiene la potestad de elegir a sus integrantes. Tras un largo período de intercambio entre Alonso y Ruglio, las partes no se pusieron de acuerdo y Peñarol terminó quedando afuera del ejecutivo donde Nacional sí tiene un representante (es Aldo Gioia y en unas semanas asumirá en su lugar Eduardo Ache quien el 29 de julio logró el certificado de idoneidad de parte del Tribunal de Ética).

Cuando Peñarol se fue de la AUF y le quitó la confianza al Colegio de Árbitros (al que luego le solicitó dos audiencias presentando protestas puntuales) fue por el arbitraje de Christian Ferreyra en un partido contra Danubio donde se les anuló dos goles por interferencias de Hernán Menosse, en jugadas de VAR, ambas muy finas.

La bronca de Ruglio con la Mesa Ejecutiva: "Lo que querían era que Peñarol tuviera menos tiempo para reponerse"

Consultado por el cambio de fecha del clásico que Peñarol abogó ante la Mesa Ejecutiva, sin éxito, Ruglio dijo: "Lo hicieron sin ninguna explicación. La única excusa que pusieron es que no se podía jugar un viernes a las 3 de la tarde. Cuando logramos cambiarlo para las 7 o las 8 ya se quedaron sin explicación. Lo que querían era que Peñarol tuviera menos tiempo para reponerse, perjudicar a Peñarol claramente para competir en la Copa. Jugar un clásico un sábado y un martes de noche por Copa Libertadores no tiene explicación, más que perjudicarnos, son partes de las reglas de juego con las que nos hemos acostumbrado a jugar".

Fue entonces cuando el periodista Nicolás Pirri de Sport 890 le preguntó: "¿Sentis que si metés los seis puntos es también ganar quizás a ese sistema?". Ruglio replicó: "Si meto los seis puntos voy a estar tan feliz que ni me va a interesar el sistema. Le hicieron un daño enorme a Peñarol, sin ningún sentido, porque conseguimos jugar el viernes de tarde, el ministro del interior quedó esperando una llamada. La única excusa lógica era que se desvalorizaba el producto jugando el viernes a las 3 de la tarde. Cuando la televisión primero y después el ministro me dijeron de jugar con o sin público el viernes a las 7 o a las 8, se les acabaron las excusas mostrando el daño que le quisieron hacer a Peñarol. El presidente de la Mesa dejó esperando a un ministro porque a ellos se les había cantado poner el clásico un sábado cuando perfectamente se podía poner el viernes. Ahí quedó demostrado el aparato AUF, el daño permanente que le quiere hacer a Peñarol, el único equipo uruguayo que está en Copa Libertadores".

La opinión de Ruglio sobre Javier Burgos, candidato a juez del clásico

"Javier Burgos ha tenido errores y aciertos, pero tiene personalidad y ojalá lo haga bien. Cuando dirigís un clásico ya tenés suficiente presión como para qur vengan a poner más. La vieja frase: que pasen desapercibidos, que no haya nada extraño, va a haber VAR y que las cosas se diriman en la cancha", dijo Ruglio con respecto a la inminente designación de Javier Burgos como juez del clásico para este sábado a la hora 15.00 en el Estadio Campeón del Siglo.