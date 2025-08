Olivera criticó postura de los blancos de estar pensando "solamente" en términos de oposición, poniéndose "atrás de un árbol esperando que el otro tropiece"

"Entonces, un partido que solamente esté pensando en términos de oposición atrás de un árbol esperando que el otro tropiece para darle con todo...", criticó.

Luego afirmó que necesitan incorporar "más ideas" y no tanto "proyectos que vayan en función del nombre y apellido" de un político.

Sobre esto, apuntó al caso del Frente Amplio y reconoció que logra tener una "agenda de partido" por fuera de la del gobierno.

"Eso nos faltó a nosotros, nuestro gobierno se comió al partido. Creo que es necesario que un partido tenga vida independiente más allá de si le toca ganar o no", explicó.

Así, sugirió que lo "valioso" dentro de un partido no es pensar "todos iguales", sino "opinar distinto y sentirte parte de algo en donde se te escucha, se te respeta y se te valora".

"¿Solo de libertad se habla? No, se tiene que hablar de igualdad, de equidad, de justicia social, de cosas que tienen que estar más presentes en el discurso de los blancos", dijo y agregó que a su parecer hoy esos puntos están ausentes.

En otro momento de la entrevista se habló del acuerdo alcanzado con el presidente de la República, Yamandú Orsi, en el Congreso de Intendentes y destacó que resulta "fácil" hablar con él, pese a que en ocasiones puedan "no coincidir" o acordar en ciertos temas.

"Es fácil hablar con Orsi, no es difícil, por más que puedas o no coincidir o puedas o no acordar. No es difícil provocar la conversación. Y en ese sentido fue lo que pasó. Ese día, durante la tarde/noche, llamada va, llamada viene, bajamos acá, subimos acá, contemplamos esto. Y llegamos a un acuerdo", contó.

Tras esto, sostuvo que no sabe si se le montó un "escenario" a Orsi para que consiguiera el acuerdo en el congreso, pero sí se hizo "saber" que la "responsabilidad" de llegar al convenio estaba en sus manos.

Preguntado luego por si no hubo cierto grado de "oportunismo" político por parte del mandatario, Olivera destacó que para él se dieron "bien" las negociaciones.

"Si no se llegaba a un acuerdo sería una catástrofe, hoy sería el responsable. Nosotros de no llegar a un acuerdo y el presidente sería el responsable de no tener la flexibilidad en acordar con los intendentes. Y no fue así. El oportunismo lo dio la fecha límite que teníamos", afirmó y destacó que al final "ganó la gente".