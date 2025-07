Grupo de militantes colorados en contra de competir bajo el lema Coalición Republicana: piden no "desdibujar" con "banderas ajenas"

"Es hora de renovar con coraje, no de disolverse. La historia que nos honra exige que estemos a la altura" , expone sobre el comienzo el documento del que informó en primera instancia El País y al que tuvo acceso El Observador.

NEGATIVA Partido Nacional, Colorado e Independiente no participarán en el diálogo convocado por el gobierno por la seguridad social

En este marco, resienten cualquier fórmula electoral que implique comparecer bajo "otro lema que no sea el del Partido Colorado" o cualquier intento de "fusionismo", ya que entiende que dejar de lado su lema significa "perder" su voz, su historia y la "posibilidad de ofrecer una alternativa auténtica".

"Llamamos a la militancia a estar alerta, activa y organizada. Esta no es una etapa más: es una encrucijada. No alcanza con resistir: hay que construir alternativas dentro del Partido que combinen renovación, identidad y coraje. Nos mueve la convicción de que aún hay mucho por hacer para devolverle a los uruguayos un Partido Colorado que piense y actúe con independencia, no como sombra de otros", aseguran.

Sobre el cierre del comunicado, denunciaron la existencia de una "ofensiva deliberada" que busca "desnaturalizar" al partido y llamaron a que todos los colorados "asuman públicamente su posición" en este tema.

"Se está del lado de la autonomía colorada, y la renovación democrática, o se es cómplice de una maniobra que vacía al Partido y lo entrega a intereses ajenos", cerraron.