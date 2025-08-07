Dólar
/ Nacional / ESTACIONAMIENTO TARIFADO

"Si ayuda, se puede pensar": Mario Bergara "no descarta" estacionamiento tarifado en Pocitos y Punta Carretas

Sobre esta posibilidad, Bergara aclaró que no se piensa en términos de "voracidad fiscal", sino con el fin de contar con una mayor "fluidez del tránsito"

7 de agosto 2025 - 16:48hs
Mario Bergara sobre estacionamiento tarifado

Mario Bergara sobre estacionamiento tarifado

Gatson Britos

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, se refirió a la posibilidad de que se instale un sistema de estacionamiento tarifado en Pocitos y Punta Carretas, aunque aclaró que al momento "no está en los planes" de la comuna capitalina.

"No está en los planes porque no se ha estudiado específicamente, pero hay que analizarlo", dijo en entrevista con el programa 12PM (Azul FM).

Bergara luego recordó los casos de la Ciudad Vieja y el Centro de Montevideo donde, antes del tarifado, era "absolutamente imposible estacionar y prácticamente circular".

"Pocitos, Punta Carretas, de alguna manera se está transformando en un lugar donde es prácticamente imposible estacionar. Si ayuda, se puede pensar", agregó.

Sobre esta propuesta, aclaró que esto no se piensa en términos de "voracidad fiscal", aunque "toda monedita sirve", sino con el fin de contar con una mayor "fluidez del tránsito" en Montevideo.

"No tenemos por qué descartarlo", sostuvo sobre esta posibilidad el jefe comunal.

Luego, volvió a insistir en que la idea no es poner el tarifado para ver si recaudan "cinco pesos más", sino contemplarlo como una oposición por si "realmente es parte de una solución de movilidad en lugares donde claramente hoy se hace más dificultosa y vinculada al estacionamiento".

Pese a contemplar esta posibilidad, el jerarca municipal aclaró que por el momento "ni siquiera está la definición de ir en esa dirección". "¿Hay que analizarlo? Sí, claro", cerró.

Días atrás, en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12), el director ejecutivo de Saceem y presidente de Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU), Alejandro Ruibal, destacó que es "absolutamente necesario" llevar adelante un "cambio" en el sistema de movilidad urbana y en el sistema de transporte público.

En este sentido, sugirió la posibilidad de que en algunos barrios de Montevideo se empiece a "pagar estacionamiento tarifado", como ocurre en "cualquier ciudad del mundo".

