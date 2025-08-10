Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / ARGENTINA

Racing de Avellaneda presentó a un nuevo refuerzo y anunció que puede estar el martes ante Peñarol por la Copa Libertadores

El rival aurinegro llega con todo este lunes a Montevideo para el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores; Racing de Avellaneda presentó a un nuevo refuerzo y anunció que puede estar el martes ante Peñarol

10 de agosto 2025 - 16:52hs
Gustavo Costas, técnico de Racing de Avellaneda

Gustavo Costas, técnico de Racing de Avellaneda

Mientras Peñarol entrenó en la mañana de este domingo en Los Aromos luego del triunfazo clásico por 3-0 sobre Nacional de este sábado, su rival del martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, Racing de Avellaneda, presentó a un nuevo refuerzo y anunció que vendrá a Montevideo para estar en ese partido. Se trata del exzaguero de Boca Juniors y Manchester United, Marcos Rojo.

Es que el mismo es igual al apodo que tiene el eterno rival de Racing, Independiente.

Diego Aguirre
PEÑAROL

El día después de Diego Aguirre con Referí tras la goleada de Peñarol a Nacional: la repercusión de su respuesta a Perchman, su emoción con su hija, por qué no quiere hablar que fue una "paliza", y el morbo por Brayan Cortés

Darwin Núñez fue presentado por Al-Hilal, su nuevo club
PEÑAROL

Mirá el impresionante video de la presentación de Darwin Núñez en Al-Hilal, su nuevo club, y el número con el que jugará en su camiseta

Debido a ello, solamente llevará su nombre de pila por encima del número, es decir, "Marcos R.".

Marcos Rojo fue presentado y está pronto

Marcos Rojo fue presentado oficialmente este domingo como refuerzo de Racing y ya tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

El contrato con el defensor de 35 años es hasta diciembre de 2026, pero tiene cláusulas por productividad.

rojo
Marcos Rojo con su particular camiseta de Racing de Avellaneda sin su apellido

Marcos Rojo con su particular camiseta de Racing de Avellaneda sin su apellido

Marcos Rojo ya está habilitado para jugar con Racing por Copa Libertadores y formará parte del plantel que viajará este lunes hacia Montevideo para enfrentar el martes a la hora 21.30 a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.

Temas:

Peñarol Racing Los Aromos Nacional Copa Libertadores Marcos Rojo

Seguí leyendo

Las más leídas

Pablo Peirano 
CLÁSICO

Secuelas del clásico: la delicada situación en la que quedó Pablo Peirano en Nacional tras la goleada que sufrió ante Peñarol y la decisión que adoptará Flavio Perchman

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio se acordó del Tribunal de Ética al festejar el triunfo clásico de Peñarol contra Nacional

El gol que se perdió Cavani
TORNEO CLAUSURA ARGENTINO

El insólito gol que erró Edinson Cavani abajo del arco con Boca Juniors en el partido ante Racing: mirá el video

Boca Juniors 1-1 Racing: la Academia empató con el Xeneize en la previa del partido con Peñarol

Boca Juniors 1-1 Racing: la Academia empató con el Xeneize en la previa del partido con Peñarol

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos