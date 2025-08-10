Racing de Avellaneda presentó a un nuevo refuerzo y anunció que puede estar el martes ante Peñarol por la Copa Libertadores

Mientras Peñarol entrenó en la mañana de este domingo en Los Aromos luego del triunfazo clásico por 3-0 sobre Nacional de este sábado, su rival del martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, Racing de Avellaneda, presentó a un nuevo refuerzo y anunció que vendrá a Montevideo para estar en ese partido. Se trata del exzaguero de Boca Juniors y Manchester United, Marcos Rojo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Es que el mismo es igual al apodo que tiene el eterno rival de Racing, Independiente .

PEÑAROL Mirá el impresionante video de la presentación de Darwin Núñez en Al-Hilal, su nuevo club, y el número con el que jugará en su camiseta

PEÑAROL El día después de Diego Aguirre con Referí tras la goleada de Peñarol a Nacional: la repercusión de su respuesta a Perchman, su emoción con su hija, por qué no quiere hablar que fue una "paliza", y el morbo por Brayan Cortés

Debido a ello, solamente llevará su nombre de pila por encima del número, es decir, "Marcos R.".

Marcos Rojo fue presentado y está pronto

Marcos Rojo fue presentado oficialmente este domingo como refuerzo de Racing y ya tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.

El contrato con el defensor de 35 años es hasta diciembre de 2026, pero tiene cláusulas por productividad.

rojo Marcos Rojo con su particular camiseta de Racing de Avellaneda sin su apellido

Marcos Rojo ya está habilitado para jugar con Racing por Copa Libertadores y formará parte del plantel que viajará este lunes hacia Montevideo para enfrentar el martes a la hora 21.30 a Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo.