Racing de Avellaneda presentó a un nuevo refuerzo y anunció que puede estar el martes ante Peñarol por la Copa Libertadores

Mientras Peñarol entrenó en la mañana de este domingo en Los Aromos luego del triunfazo clásico por 3-0 sobre Nacional de este sábado, su rival del martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, Racing de Avellaneda, presentó a un nuevo refuerzo y anunció que vendrá a Montevideo para estar en ese partido. Se trata del exzaguero de Boca Juniors y Manchester United, Marcos Rojo.
