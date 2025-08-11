Dólar
/ Cultura y Espectáculos / MEDIOS

Murió el periodista deportivo y relator Eduardo Mazzei, el "luchador incansable", a los 76 años

Su muerte fue anunciada por el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay

11 de agosto 2025 - 10:26hs
Eduardo Mazzei murió a los 76 años

Eduardo Mazzei murió a los 76 años

Eduardo Mazzei, histórico periodista radial y uno de los nombres usuales en las transmisiones deportivas del dial hasta hace algunos años, murió este sábado a los 76 años.

"Con mucho dolor informamos que falleció el 'Luchador Incansable' Eduardo Mazzei, socio vitalicio y expresidente de nuestra institución. Enviamos un apretado abrazo en este momento a su familia, amigos y compañeros. QEPD", escribió el Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay en su cuenta de X, institución que anunció oficialmente la muerte del locutor.

Mazzei se había retirado del periodismo en 2016, luego de más de cincuenta años frente a los micrófonos uruguayos. Uno de los lugares donde ejerció fue Radio Universal, emisora en la que participó activamente de la cobertura deportiva como relator alternativo y voz suplente de Alberto Kesman.

Justamente, el veterano periodista también despidió a Mazzei en sus redes sociales. "Para todos un compañero inigualable. Su bondad,su humor su carácter lo mantendrá vivo en nuestra memoria. Relator formidable, musicalizador de los mejores. Se nos fue un grande", escribió.

Mazzei también fue parte de CX30, Radio Clarín, CX42, trabajó en el Sodre, y su última etapa estuvo estrechamente vinculada a Universal. Allí continuó al frente, por ejemplo, de su programa más icónico, Momentos para recordar.

Temas:

Eduardo Mazei Radio deporte Alberto Kesman periodista

