Diputado del Partido Nacional presentó un proyecto de ley para limitar compras en el exterior y así "preservar su carácter excepcional"

El diputado del Partido Nacional Pedro Jisdonian presentó un proyecto de ley que busca incorporar "ciertas modificaciones" en la legislación vigente relativa a la importación y exportación de mercadería sometida al régimen de encomiendas postales internacionales. Esta idea se presenta en el marco de la problemática con las compras en Temu .

Según el escrito del proyecto la propuesta busca mantener la exoneración de pagos de tributos para importaciones y exportaciones de hasta 20 kilos y US$ 200 , pero reduciendo de tres a una la compra por franquicia.

La "necesidad" de modificar la legislación vigente tiene su "sustento fáctico" en las condiciones actuales del mercado con la irrupción de Temu, se asegura en el texto.

Hasta abril de 2024, los envíos mensuales en promedio rondaban los 6.500. En diciembre del 2024, esta cifra escaló hasta los 160.000 . Tras esto, los envíos volvieron a subir en 2025.

Esta situación, entiende el legislador, representa un "grave" impacto en el comercio local y por ello con este proyecto buscan contribuir a "proteger el empleo nacional, respaldar a las micro, pequeñas y medinas empresas" y también "fomentar" un consumo "responsable" que esté "alienado" con los intereses del país.

"El proyecto no busca eliminar el derecho del consumidor a realizar compras del exterior, sino preservar su carácter excepcional, asegurando que este beneficio tributario sea utilizado para su fin original: permitir el acceso a bienes no disponibles en el país o que, por su naturaleza, no justifican una importación formal", se subraya en la exposición de motivos.

La situación de Temu provocó también la determinación del gobierno de implementar cambios en la tributación en una propuesta que genera diferencias con la oposición.

De acuerdo con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, la actual administración pretende equilibrar el tratamiento tributario de las compras y, al mismo tiempo, seguir promoviendo la competencia en precios y el acceso a bienes que no están disponibles en Uruguay.

Así, están analizando aplicar IVA a las compras, aunque estas sean menores a los 200 dólares, y también aumentar el tope de compra por franquicia. Esta idea propone cambios diferentes a los elevados por el diputado blanco.