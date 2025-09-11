Cancillería publicó 60 nuevos documentos sobre actuación del Plan Cóndor en la última dictadura

El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó este jueves el acceso digital a 60 documentos históricos del archivo de la Cancillería, los cuales abordan la coordinación represiva en la región en el marco del Plan Cóndor , el operativo de represión clandestina que operó en América Latina en las décadas de 1970 y 1980 .

Esta publicación es el resultado de un trabajo conjunto entre la Cancillería uruguaya, el proyecto plancondor.org, los sitios sitiosdememoria.uy y el University College London (UCL), y tiene como objetivo poner a disposición del público una parte crucial de la documentación relacionada con la represión y el accionar de las dictaduras militares en la región.

Los 60 archivos, que están disponibles en formato PDF, se pueden consultar a través de este enlace del sitio web oficial de la Cancillería .

Entre los documentos más destacados se encuentran varios Télex que revelan detalles de las gestiones diplomáticas durante la dictadura . Uno de estos es el Télex C288/19, fechado el 25 de abril de 1975, que transcribe un mensaje del ministro de Defensa argentino, Adolfo Mario Savino, sobre la situación del político uruguayo Zelmar Michelini . En el documento se informa que se había instruido el control de sus movimientos y la detención en caso de anomalías en su documentación.

Otro de los archivos publicados es un Télex fechado el 26 de mayo de 1976, en el cual se informa sobre las acciones de la Embajada de Uruguay en Argentina respecto al secuestro y asesinato de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como la aparición de los cuerpos de Rosario del Carmen Barredo de Schroeder y William Whitelaw Blanco.

Además, se encuentra el Télex C233/18G, del 11 de setiembre de 1973, que informa sobre la solicitud de captura del exlegislador Héctor Gutiérrez Ruiz por parte de la Justicia Militar, quien se encontraba presuntamente en Argentina en ese momento.

Estos documentos forman parte de la segunda etapa de la presentación de "Archivos emblemáticos del Plan Cóndor", que ya había publicado diez archivos.