Eduardo Ache encabezará la comisión de regulación que crea la AUF para el nuevo escenario de los derechos de TV del fútbol uruguayo

Con el inicio del año 2026 el fútbol uruguayo ingresará a recorrer un nuevo camino en los derechos de televisión del fútbol uruguayo , que representan mayores recursos económicos para los clubes y la participación de nueve empresas que tendrán que convivir durante cuatro años , hasta diciembre 2029.

Por estos días la AUF está terminando de cerrar la forma de reparto de los nuevos ingresos, al tiempo que está en la etapa formal de la firma de los contratos de las ocho licitaciones que determinaron los adjudicatario de los derechos del fútbol local.

En este nuevo mapa, en el que la AUF triplica sus ingresos por los derechos de TV ( recaudará US$ 67.547.000 por año ), el comité ejecutivo que preside Ignacio Alonso se planteó y resolvió generar una comisión de regulación que se encargará de todo el proceso de las firmas de contratos y lo que seguirá en los próximos cuatro años .

La decisión más importante que adoptó el gobierno del fútbol es que Eduardo Ache, quien el 31 de octubre volvió al comité ejecutivo en representación de Nacional , será el responsable de la comisión, que tendrá un rol clave.

Junto al expresidente de Nacional, trabajará Sergio Pérez Lauro, abogado y uno de los dos representantes que tienen las sociedades anónimas deportivas en el gobierno del fútbol.

El expresidente de Boston River ingresó este año al comité ejecutivo como representante del fútbol profesional.

Por tanto, la AUF ingresa en enero en la última etapa de todo el proceso de la licitación e inicia el proceso correspondiente a la firma de los contratos que, de acuerdo a lo establecido en los pliegos, se suscribirán durante el mes de enero.

¿Cuáles son las nueve empresas que convivirán durante los próximos cuatro años en la AUF?

Además de Tenfield, que ya no tendrá exclusividad, se suman otras ocho empresas que se distribuyen los derechos de esta forma:

Tenfield mantiene los derechos en cuatro de las ocho licitaciones: streaming; publicidad y merchandising; producción comercial, y producción audiovisual.

Se suman al mercado el consorcio Torneos/Directv como los adjudicatarios del cable y TV abierta, el consorcio Team Click-Antel con los derechos del fútbol uruguayo para el exterior, Mediapro con el mercado de apuestas y el consorcio Telecom/GMC/Conosur con los derechos para otras competencias (Copa AUF Uruguay, fútbol amateur, femenino, playa y sala).

El trabajo de la comisión de regulación

En primera instancia, durante el mes de enero, el rol de la comisión de regulación será revisar los contratos antes de firmar. La presencia de Pérez Lauro como abogado es estratégica y trabajará con los asesores que tiene la AUF en estos temas.

En los contratos la AUF introducirá todo lo que estuvo contemplado en los pliegos de licitación y en las preguntas que hicieron las empresas que participaron de la licitación.

A partir de la firma de contratos, tendrá que regular la actividad comercial en donde se planteará una lucha natural cable vs streaming, más todos los cambios tecnológicos que se están sumando.

Las respuestas de Alonso sobre la forma en que el fútbol debe manejar el nuevo escenario

En una entrevista que brindó a Referí, Alonso abordó el tema de una posible disputa cable vs streaming.

Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Joaquín Ormando

Así lo respondió:

Uno de los grandes interrogantes que se plantearon en este proceso fue cómo manejará la AUF una posible disputa entre el streaming y el cable, en manos de diferentes empresas, y si esa situación podría transformarse un problema. ¿Cómo va a manejar la AUF el proceso de aquí en adelante?

Entiendo que hay que manejarlo como lo hizo la empresa Tenfield hasta ahora, en una regulación de hechos. Hasta ahora Tenfield regula el mercado. Dice, a vos te vendo tanto a tal precio, a vos te vendo tanto con tal condición. En el caso del streaming ellos lo han concentrado en una sola empresa, que es Disney+. Antes se llamaba Star+. Y lo han llevado de esa manera. Haciendo crecer el mercado del streaming con un solo actor. A ese actor le manejan cuál es el precio que sale al mercado a través de paquetes, a través fundamentalmente de la telefónica Antel, que es la distribuidora más grande de su señal, con determinado precio. Ese precio es el que tiene referencia en la comparación a lo que la gente consume en el cable. Hay que ir manteniendo ese equilibrio y hay que ir llevando una transición que se va dando de forma ordenada y en forma natural, muy acompañada por lo que son los cambios generacionales y los hábitos de consumo que van teniendo las distintas generaciones pasándose de una a otra, y también la incorporación de una tecnología. En ese sentido, si todo se ajusta a una transición ordenada, no va a haber ningún problema. El tema en este caso es que la AUF esto lo previó y tenía dos opciones: 1) fusionaba el lote 1-2 para que fuera una empresa privada la que regulara y la que conociera y tuviera que estar obligada a acompañar todo esto con las consecuencias o con los riesgos que eso implica; 2) se hacía desde la propia centralidad de la AUF, que es lo que nosotros decidimos. Ahora la AUF tiene que dar otro paso más para meterse dentro del conocimiento del propio negocio. Todos estos actos preparatorios, conocimiento, estudios de mercado, conversar con los actores, la AUF lo hizo muy bien. Ahora hay que confirmarlo, formalizando dentro de la AUF una oficina que estudie, que esté arriba del mercado, que converse con los actores todo esto que hasta ahora lo hacía un privado. Esta es una obligación irrenunciable de la AUF. Las AUF, así como Conmebol, FIFA y las asociaciones de fútbol tienen que conocer las ligas, su mercado, hacia dónde van. ¿Cuáles son las tendencias? Esta es una misión irrenunciable que ahora tiene que adoptar la institución y tiene que armar una estructura para que eso funcione, de tal forma que la próxima instancia de negociación sea tan buena como esta. Todo está escrito en el pliego de la licitación y en las preguntas que enviaron las empreas y respuestas que salieron de la AUF. Nadie en esto puede sorprenderse porque aparte de haberlo escrito, lo hemos dicho, hace mucho tiempo.

¿La gran pregunta es cómo va a evitar la AUF una posible competencia desleal cable vs streaming?

Ya lo hacen hoy (en el acuerdo que vence el 31 de diciembre), lo está haciendo el sector de streaming que compite con el del cable. Y han convivido. Por un lado hay uno que va tomando mayor cantidad de suscriptores y por otro, uno que lo va cediendo, pero con una tasa normal. Una tasa que le permita, incluso, en algunos casos, crecer con algunas empresas puntualmente. Es un mercado que el consumidor ha ido formando. En definitiva, con las elecciones que cada uno de nosotros tomamos en nuestro hogar, en nuestra vida personal, vamos conformando la estructura de este mercado. El fútbol no puede dejar de conocer el mercado y no puede dejar de plantear el mejor aprovechamiento porque, en definitiva, es nuestro producto el que termina regulando eso. Con los campeonatos de fútbol uruguayo siendo atractivos por la pasión que tienen los hinchas, por querer tenerlos en su casa, en su teléfono o en un televisor inteligente, son los que determinan quién gana más, quién gana menos, los ingresos de las propias empresas, entonces la AUF, que es la que rige, tiene que estar arriba del tema. Por esa razón, lo que venimos diciendo hace tiempo, es que hasta ahora la propia empresa Tenfield, que era la que concentraba todos los derechos, lo hacía. Nadie puede sorprenderse por lo que hoy mismo está haciendo la empresa Tenfield.

¿Es uno de los grandes desafíos que vienen para adelante? ¿Es un escenario que te preocupa o te ocupa?

Nos ocupa, porque es la ocupación ineludible del fútbol para los próximos años. Saber a dónde va el mercado, saber cómo se consume, saber cómo se monetiza, saber de tendencias, copiar las cosas buenas que se hacen en el exterior, las que son adaptables al Uruguay, así como hay que mantener las particulares de Uruguay, y las que están mal corregirlas, pero el que piense que el fútbol tiene que estar mirando para el costado en la evolución de su propio mercado, no entendió nada.