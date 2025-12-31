Nacional mejoró la oferta por Baltasar Barcia y quiere cerrar el año con otro refuerzo ganado a Peñarol, después del acuerdo con Maximiliano Silvera

Baltasar Barcia de Boston River ante la marca de Juan Pablo Patiño de Nacional por el Torneo Clausura

El año se termina con Nacional a punto de cerrar la compra de la ficha de Baltasar Barcia , futbolista que este año defendió a Boston River, y que también es pretendido por Peñarol .

Según pudo conocer Referí, el vicepresidente tricolor Flavio Perchman tiene todo encaminado y esperando la respuesta oficial de Independiente de Argentina, dueño de su ficha, para que Nacional anuncie la confirmación del quinto refuerzo para la temporada 2026.

Barcia es un volante, que tiene un destacado rol como extremo derecho, que se formó en Rentistas y en 2023 pasó a Independiente. El club pagó US$ 900.000 por un porcentaje del pase, y el resto de la ficha quedó en poder del club del Cerrito de la Victoria.

Tras un buen comienzo en el fútbol argentino, quedó relegado por lesiones y en enero 2024 pasó en préstamo por seis meses al fútbol brasileño para defender a Criciuma. En la temporada 2025 llegó cedido a Boston River y fue uno de los jugadores más destacados.

ENTREVISTA Ignacio Alonso cerró 2025: "Al mirar el camino recorrido se siente que valió la pena lo que se sufrió; valió la pena insistir con las convicciones y mantenerse firme en los principios"

ENTREVISTA Diego Lugano contó a Referí la estrategia y detalles de 15 años de la lucha de los futbolistas: "En este tema el camino no fue la recompensa; la única recompensa estuvo en el final"

La semana pasada Nacional ofreció a Independiente US$ 600.000 para comprar la ficha de Barcia.

Debido a que el club argentino entendió insuficiente, Perchman mejoró la propuesta y la elevó a US$ 700.000, cifra con la que espera cerrar la operación.

Además de la mejora en la propuesta, Nacional tiene a favor el interés del futbolista por jugar en el club y por el pedido especial de Jadson Viera, que desde noviembre dirige a los tricolores y que durante todo este año lo entrenó en Boston River.

En la actual temporada en el sastre jugó 37 partidos, en su mayoría por afuera como extremo derecho, convirtió tres goles y dio cuatro asistencias.

El interés de Peñarol por Barcia

La pasada semana se sumó Peñarol al interés por Barcia y eso hizo que también cambiara la postura de los tricolores.

El lunes 22, Perchman dijo en Sport 890: "Nosotros no podemos ir a buscarlo e invertir por él en este momento. La negociación pasa más por Boston River. Si Boston River hace uso de la opción (de compra), de repente recala en nosotros y nos puede interesar".

Sin embargo, una charla del vicepresidente con el entrenador tricolor para planificar la temporada 2026 y la necesidad de reforzar el equipo, llevó a que Nacional hiciera la primera oferta por Barcia.

Este domingo, Perchman dijo a Referí que el hecho de que Peñarol haya comenzado antes la negociación con Barcia le podía dar una ventaja "pero no es cierto que lo tienen arreglado".

"Barcia es hincha de Nacional y nosotros lo queremos, por lo que vamos a seguir las negociaciones", agregó, y apuntó: "Además, fue dirigido por Jadson (Viera) y los dos se conocen muy bien, lo que también juega a favor nuestro".

Todo esto fue el disparador para que Nacional acelerara, mejorara la oferta y, según el vicepresidente tricolor, este todo encaminado a la espera de la respuesta oficial de Independiente.

Si esto finalmente se concreta, Nacional cerrará el año ganándole dos futbolistas a Peñarol: el primero fue Maximiliano Silvera, delantero que juega desde el año pasado en los aurinegros y al que Nacional le ofreció tres años de contrato, después que en los aurinegros cobrara uno de los sueldos bajos del plantel y el presidente Ignacio Ruglio no le diera en la temporada 2025 el aumento que según el dirigente le había prometido. El segundo podrá ser Barcia.

Los cuatro refuerzos asegurados por Nacional para 2026

Nacional comenzará la pretemporada con cuatro altas ya confirmadas. Una de ellas es la de Tomás Verón Lupi, el extremo derecho argentino que arribará al club proveniente del Grasshopper de Suiza.

000-34q96j7-jpg..webp Tomás Verón Lupi celebra su gol Daniel Duarte / AFP

También se suma Jhon Guzmán, volante de contención colombiano que llega del Internacional de Palmira de su país, mismo club en el que jugaba Julián Millán.

El tercero en la lista es uruguayo: se trata de Agustín Vera, volante ofensivo que fue contratado sin costo por Nacional tras terminar su contrato con River Plate.

La cuarta incorporación se confirmó este martes de noche, Christian Ebere, que será cedido nuevamente por Plaza Colonia. Esta vez llegará en condiciones especiales y queda abierta la puerta de salida del nigeriano en enero, si llega una buena oferta del exterior. Si no ocurriera jugará el semestre en los tricolores para aprovechar la vidriera de la Copa Libertadores.

A estas contrataciones el tricolor buscará sumar otras tres para el inicio de la pretemporada:

un lateral derecho

un zaguero

un volante con nombre y apellido: César Araujo.

¿Cómo será la pretemporada de Nacional en Los Céspedes?

Nacional volverá a Los Céspedes, donde se desarrollará toda la pretemporada, el sábado 3 de enero. Ese día se realizarán distintas mediciones y estudios a los futbolistas y el entrenador tendrá una charla con todo el plantel para explicar cómo trabajarán este año.

La pretemporada comenzará oficialmente dos días después, el lunes 5 de enero, a cargo del preparador físico Guillermo Souto.

La prioridad de Jadson, detallaron desde el tricolor, es la preparación "física y futbolística" del plantel, por lo que no jugará partidos amistosos hasta el 17 de enero.

Su debut en la Copa de la Liga AUF será el 13 de enero ante Deportivo Maldonado y ese partido lo afrontará con suplentes.