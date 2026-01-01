Peñarol confirmó el fichaje del argentino Franco Escobar, primer refuerzo de Diego Aguirre, y del golero Sebastián Britos
El lateral derecho de 30 años llega a los mirasoles tras jugar en Houston Dynamo FC de la MLS de Estados Unidos
1 de enero 2026 - 15:03hs
Así presentó Peñarol a Franco Escobar
Peñarol hizo oficial este 1° de enero la contratación de Franco Escobar, jugador argentino que se sumará al plantel de Diego Aguirre y que desde hace varias semanas se daba como hecha su llegada a los mirasoles, y minutos después del golero Sebastián Britos, campeón uruguayo con Liverpool en 2023.
El lateral derecho de 30 años nacido en Rosario llega a los mirasoles tras jugar en Houston Dynamo FC de la MLS de Estados Unidos.
Escobar había firmado un precontrato con Peñarol el pasado 29 de octubre, por lo que fue el primer refuerzo del período de pases, y este 1° de enero el club hizo oficial su fichaje.
El futbolista comenzó su carrera en Newell’s Old Boys de Rosario en 2015 y en 2018 se fue a la MLS, donde jugó en Atlanta United, Los Ángeles FC y Houston en los últimos tres años.