Peñarol confirmó el fichaje del argentino Franco Escobar, primer refuerzo de Diego Aguirre, y del golero Sebastián Britos

Peñarol hizo oficial este 1° de enero la contratación de Franco Escobar , jugador argentino que se sumará al plantel de Diego Aguirre y que desde hace varias semanas se daba como hecha su llegada a los mirasoles, y minutos después del golero Sebastián Britos, campeón uruguayo con Liverpool en 2023.

El lateral derecho de 30 años nacido en Rosario llega a los mirasoles tras jugar en Houston Dynamo FC de la MLS de Estados Unidos.

Escobar había firmado un precontrato con Peñarol el pasado 29 de octubre, por lo que fue el primer refuerzo del período de pases, y este 1° de enero el club hizo oficial su fichaje.

El futbolista comenzó su carrera en Newell’s Old Boys de Rosario en 2015 y en 2018 se fue a la MLS, donde jugó en Atlanta United, Los Ángeles FC y Houston en los últimos tres años.

El argentino reforzará el lateral derecho del equipo, donde se espera que no siga Pedro Milans.

Sebastián Britos fue presentado

Peñarol hizo oficial en las últimas horas los fichajes de Washington Aguerre, Abel Hernández, Franco Escobar y del arquero Sebastián Britos.

El ex Liverpool, campeón en 2023, vuelve al fútbol uruguayo tras su paso por Perú, donde atajó para Universitario en las dos últimas temporadas, siendo bicampeón y logrando un total de seis títulos.

A sus 37 años, terminó su ciclo en la U y regresa a su país para atajar en Peñarol.