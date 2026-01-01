Es oficial: Abel Hernández fue presentado como nuevo jugador de Peñarol y regresa a los carboneros para 2026

Peñarol comenzó al año nuevo 2026 con la confirmación del regreso de Abel Hernández , el delantero que fue figura en Liverpool en la Liga AUF Uruguaya 2025 y que volverá a los mirasoles tras su salida en 2023.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Su vínculo con lo aurinegros se daba por un hecho desde hace varios días y este 1° de enero los carboneros comenzaron el año con el anuncio oficial pasada la medianoche.

El atacante de 35 años fue el goleador de la Liga AUF Uruguaya 2025 y fue votado como el mejor jugador de la temporada en la encuesta Fútbolx100 de Referí.

Su brillante actuación llevó a que Diego Aguirre se interesara por él para reforzar el ataque, puesto en el que tendrá la baja de Maximiliano Silvera, quien está cerca de firmar con Nacional.

DERECHOS DE TV Así será el reparto de los US$ 67,5 millones que recibirá el fútbol por derechos de TV: Nacional, Peñarol y los clubes de Primera triplican ingresos y los de Segunda cuatriplican

MERCADO DE PASES Peñarol cierra el año con una sorpresa en el mercado de pases: aseguró a un golero suplente para Washington Aguerre y reemplazo de Martín Campaña

Este será su tercer ciclo en Peñarol, club al que llegó por primera vez en la temporada 2008/09 tras su gran debut en Central Español y desde donde pasó al fútbol europeo.

Abel "La Joya" Hernández, jugador de Liverpool Football Club sosteniendo su premio de Fútbolx100 Abel "La Joya" Hernández, jugador de Liverpool Football Club sosteniendo su premio a "Mejor jugador de la liga AUF 2025" de Fútbol x 100 Joaquín Ormando

Regresó en 2023, donde cerró el año dirigido por Aguirre y con el trago amargo de las finales perdidas ante Liverpool. En 2024 fue a Rosario Central y el año pasado regresó al fútbol uruguayo para jugar en los negriazules.

Ahora vuelve a Peñarol para buscar su primer título de la Liga AUF Uruguaya.

El anuncio de Abel Hernández es el segundo oficial de los mirasoles en el período de pases, luego de confirmar el regreso del golero Washington Aguerre este 31 de diciembre.

Además, Peñarol tiene cerrado el fichaje del golero Sebastián Britos, campeón con Liverpool en 2023.