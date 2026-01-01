Dólar
Compra 37,65 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Es oficial: Abel Hernández fue presentado como nuevo jugador de Peñarol y regresa a los carboneros para 2026

Este 1° de enero los carboneros comenzaron el año con el anuncio oficial del regreso de "la Joya"

1 de enero 2026 - 10:39hs
Abel Hernández fue presentado como nuevo jugador de Peñarol

Abel Hernández fue presentado como nuevo jugador de Peñarol

Peñarol comenzó al año nuevo 2026 con la confirmación del regreso de Abel Hernández, el delantero que fue figura en Liverpool en la Liga AUF Uruguaya 2025 y que volverá a los mirasoles tras su salida en 2023.

Su vínculo con lo aurinegros se daba por un hecho desde hace varios días y este 1° de enero los carboneros comenzaron el año con el anuncio oficial pasada la medianoche.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2006570513770967340&partner=&hide_thread=false

El atacante de 35 años fue el goleador de la Liga AUF Uruguaya 2025 y fue votado como el mejor jugador de la temporada en la encuesta Fútbolx100 de Referí.

Su brillante actuación llevó a que Diego Aguirre se interesara por él para reforzar el ataque, puesto en el que tendrá la baja de Maximiliano Silvera, quien está cerca de firmar con Nacional.

Diego Aguirre en Peñarol
MERCADO DE PASES

Peñarol cierra el año con una sorpresa en el mercado de pases: aseguró a un golero suplente para Washington Aguerre y reemplazo de Martín Campaña

asi sera el reparto de los us$ 67,5 millones que recibira el futbol por derechos de tv: nacional, penarol y los clubes de primera triplican ingresos y los de segunda cuatriplican
DERECHOS DE TV

Así será el reparto de los US$ 67,5 millones que recibirá el fútbol por derechos de TV: Nacional, Peñarol y los clubes de Primera triplican ingresos y los de Segunda cuatriplican

Este será su tercer ciclo en Peñarol, club al que llegó por primera vez en la temporada 2008/09 tras su gran debut en Central Español y desde donde pasó al fútbol europeo.

Abel "La Joya" Hernández, jugador de Liverpool Football Club sosteniendo su premio de Fútbolx100
Abel

Abel "La Joya" Hernández, jugador de Liverpool Football Club sosteniendo su premio a "Mejor jugador de la liga AUF 2025" de Fútbol x 100

Regresó en 2023, donde cerró el año dirigido por Aguirre y con el trago amargo de las finales perdidas ante Liverpool. En 2024 fue a Rosario Central y el año pasado regresó al fútbol uruguayo para jugar en los negriazules.

Ahora vuelve a Peñarol para buscar su primer título de la Liga AUF Uruguaya.

El anuncio de Abel Hernández es el segundo oficial de los mirasoles en el período de pases, luego de confirmar el regreso del golero Washington Aguerre este 31 de diciembre.

Además, Peñarol tiene cerrado el fichaje del golero Sebastián Britos, campeón con Liverpool en 2023.

Temas:

Abel Hernández Peñarol Liverpool

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre en Peñarol
MERCADO DE PASES

Peñarol cierra el año con una sorpresa en el mercado de pases: aseguró a un golero suplente para Washington Aguerre y reemplazo de Martín Campaña

Así será el reparto de los US$ 67,5 millones que recibirá el fútbol por derechos de TV: Nacional, Peñarol y los clubes de Primera triplican ingresos y los de Segunda cuatriplican
DERECHOS DE TV

Así será el reparto de los US$ 67,5 millones que recibirá el fútbol por derechos de TV: Nacional, Peñarol y los clubes de Primera triplican ingresos y los de Segunda cuatriplican

Baltasar Barcia de Boston River ante la marca de Juan Pablo Patiño de Nacional por el Torneo Clausura
MERCADO DE PASES

Nacional mejoró la oferta por Baltasar Barcia y quiere cerrar el año con otro refuerzo ganado a Peñarol, después del acuerdo con Maximiliano Silvera

Christian Ebere de Nacional ante Peñarol por la primera final de la Liga AUF Uruguaya
NACIONAL

La buena noticia que Nacional confirmó con Christian Ebere, que este sábado estará en Los Céspedes, y la incertidumbre sobre su futuro

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos