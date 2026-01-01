Es oficial: Abel Hernández fue presentado como nuevo jugador de Peñarol y regresa a los carboneros para 2026
Este 1° de enero los carboneros comenzaron el año con el anuncio oficial del regreso de "la Joya"
1 de enero 2026 - 10:39hs
Abel Hernández fue presentado como nuevo jugador de Peñarol
Peñarol comenzó al año nuevo 2026 con la confirmación del regreso de Abel Hernández, el delantero que fue figura en Liverpool en la Liga AUF Uruguaya 2025 y que volverá a los mirasoles tras su salida en 2023.
Su vínculo con lo aurinegros se daba por un hecho desde hace varios días y este 1° de enero los carboneros comenzaron el año con el anuncio oficial pasada la medianoche.
Este será su tercer ciclo en Peñarol, club al que llegó por primera vez en la temporada 2008/09 tras su gran debut en Central Español y desde donde pasó al fútbol europeo.
Regresó en 2023, donde cerró el año dirigido por Aguirre y con el trago amargo de las finales perdidas ante Liverpool. En 2024 fue a Rosario Central y el año pasado regresó al fútbol uruguayo para jugar en los negriazules.
Ahora vuelve a Peñarol para buscar su primer título de la Liga AUF Uruguaya.
El anuncio de Abel Hernández es el segundo oficial de los mirasoles en el período de pases, luego de confirmar el regreso del golero Washington Aguerre este 31 de diciembre.