Con "vibras guasónicas", Nacional presentó al argentino Tomás Verón Luppi, otro de sus fichajes; mirá el video

Nacional anunció este viernes la contratación de Tomás Verón Luppi, el extremo argentino que llega desde Grasshopers de Suiza tras jugar en Racing de Sayago en tres temporadas y que es una nueva alta para el plantel de Jadson Viera.

Nacional presentó a Tomás Verón Luppi Mientras se espera el gran anuncio de Maxi Silvera, los albos oficializaron la llegada de Verón Luppi con un video en el que aparece el “Joker” por el Gran Parque Central, con “vibras guasónicas”, como le llaman los hinchas tricolores a las apariciones de este personaje que en los últimos años se lo ha identificado con la parcialidad alba.

En el video se ve al personaje del Guasón bajando por las escaleras de la tribuna, imitando la escena de la película Joker con la música de Rock & Roll (Part 2) de Gary Glitter, hasta que muestra una carta con la imagen del argentino.

El extremo de 25 años comenzó su carrera en Quilmes, equipo del barrio en el que nació, y luego pasó a Sacachispas, desde donde llegó a Racing de Sayago y jugó las temporadas 2022, 2023 y 2024, con buenas actuaciones.

Eso llevó a que Grasshopers de Suiza lo fichara, donde jugó desde setiembre de 2024, y ahora vuelve al fútbol uruguayo. Verón Luppi es otro de los fichajes que ha oficializado Nacional en las últimas horas, tras la renovación de Christian Ebere y los pases de Baltasar Barcia y Agustín Vera. Además, se espera que este viernes los albos anuncien a Maxi Silvera, quien llegará tras dejar Peñarol.