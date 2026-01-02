Dólar
Con "vibras guasónicas", Nacional presentó al argentino Tomás Verón Luppi, otro de sus fichajes; mirá el video

El extremo argentino, que llega desde Grasshopers de Suiza tras jugar en Racing de Sayago, es una nueva alta para el plantel de Jadson Viera

2 de enero 2026 - 12:25hs
Nacional presentó a Tomás Verón Luppi

Nacional anunció este viernes la contratación de Tomás Verón Luppi, el extremo argentino que llega desde Grasshopers de Suiza tras jugar en Racing de Sayago en tres temporadas y que es una nueva alta para el plantel de Jadson Viera.

Nacional presentó a Tomás Verón Luppi

Mientras se espera el gran anuncio de Maxi Silvera, los albos oficializaron la llegada de Verón Luppi con un video en el que aparece el “Joker” por el Gran Parque Central, con “vibras guasónicas”, como le llaman los hinchas tricolores a las apariciones de este personaje que en los últimos años se lo ha identificado con la parcialidad alba.

En el video se ve al personaje del Guasón bajando por las escaleras de la tribuna, imitando la escena de la película Joker con la música de Rock & Roll (Part 2) de Gary Glitter, hasta que muestra una carta con la imagen del argentino.

El extremo de 25 años comenzó su carrera en Quilmes, equipo del barrio en el que nació, y luego pasó a Sacachispas, desde donde llegó a Racing de Sayago y jugó las temporadas 2022, 2023 y 2024, con buenas actuaciones.

Nacional jadson viera

