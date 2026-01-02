Los fichajes y los partidos confirmados de Nacional para el arranque de 2026, a un día del comienzo de los entrenamientos

Este sábado 3 de enero los jugadores de Nacional pisarán Los Céspedes por primera vez en el 2026 para comenzar con los entrenamientos de cara a una nueva temporada, con varias caras nuevas y amistosos ya confirmados para la pretemporada.

La convocatoria para este sábado es para realizar mediciones a los futbolistas del plantel, y para la primera charla del año del entrenador Jadson Viera .

Estarán presentes algunos de los nuevos fichajes del tricolor. Uno de ellos será Maximiliano Silvera , el delantero proveniente de Peñarol que, según el vicepresidente tricolor Flavio Perchman , será presentado este viernes en las redes del club y se sumará a los entrenamientos de Nacional desde mañana.

Quienes también estarán en Los Céspedes serán las dos altas ya confirmadas por Nacional: Baltasar Barcia y Agustín Vera . El primero fue comprado a Independiente de Avellaneda por US$ 700.000 , por el 100% del pase, tras ganarle la puja a Peñarol . El segundo, en tanto, llega libre tras finalizar su contrato con River Plate .

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

El cuarto fichaje confirmado es el de Jhon Guzmán, volante de contención colombiano proveniente del Internacional de Palmira de su país (mismo club del que llegó Julián Millán), que ya llegó al país para formar parte de los entrenamientos del tricolor.

Otra de las contrataciones ya concretadas es la de Tomás Verón Lupi, extremo argentino que viene de jugar en el Grasshopper suizo. Sin embargo, Verón Lupi llegará unos días más tarde a los entrenamientos debido a que se encuentra en Suiza.

Así presentó Nacional a Baltasar Barcia Así presentó Nacional a Baltasar Barcia, en el medio, en una imagen junto a Millán y Ebere

Los fichajes que Nacional desea cerrar en los próximos días

A las cinco altas confirmadas Nacional tiene intenciones de sumar otras tres, o cuatro, nuevas contrataciones. Este viernes Perchman aseguró que está casi cerrada la llegada del lateral Juan de Dios Pintado, en un préstamo con opción a compra desde Gimnasia de La Plata. "Yo lo doy por hecho", dijo el vice en una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva.

El objetivo principal del tricolor es César Araujo, que llegaría libre tras no renovar con el Orlando City de Estados Unidos. Fuentes cercanas al jugador indicaron a Referí que están esperando otras posibles ofertas de diferentes mercados, pero en Nacional son optimistas con su llegada. Perchman incluso afirmó que invitó al jugador a comenzar la pretemporada con Nacional.

whatsapp-image-2022-07-10-at-3-53-00-pm-jpeg..webp César Araujo en el Orlando City

El albo también busca un nuevo zaguero, y no descarta el retorno de Camilo Cándido. El lateral izquierdo es propiedad de Cruz Azul, que lo cedió en este 2025 a Atlético Nacional, club con el que salió campeón de la Copa Colombia. El propio Cándido dijo en una entrevista tras salir campeón que deseaba seguir en el "Verdolaga", pero Perchman afirmó este viernes que mantiene sus esperanzas de contratar al futbolista uruguayo.

Los partidos confirmados de Nacional para enero

Nacional ya tiene dos partidos confirmados para el mes de enero, y sabe que uno de ellos lo jugará con mayoría de futbolistas juveniles.

El primer encuentro en el cronograma del tricolor es el de los octavos de final de la Copa de la Liga AUF, el nuevo torneo veraniego de la Asociación con carácter oficial, contra Deportivo Maldonado el martes 13 de enero.

El tricolor tiene previsto jugar este encuentro con mayoría de juveniles, ya que el entrenador quiere priorizar la preparación "física y futbolística" del plantel y no tener partidos hasta el 17 de enero.

El primer partido luego de esa fecha será un amistoso con Universidad de Concepción de Chile, correspondiente a la Serie Río de la Plata. Se disputará el viernes 20 a las 22:00, en el Gran Parque Central.