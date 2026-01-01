Nacional cerró su gran 2025 con la presentación de Baltasar Barcia, tras ganarle la puja a Peñarol por el extremo

Así presentó Nacional a Baltasar Barcia, en el medio, en una imagen junto a Millán y Ebere

Nacional anunció la contratación del extremo Baltasar Barcia , cuya negociación estuvo en puja con Peñarol, este 31 de diciembre a la noche, en la última movida del año de los albos en sus redes sociales con la que cerraron su gran 2025 en el que volvieron a ser campeones de la Liga AUF Uruguaya.

"¡Bienvenido al Decano, Baltasar! Hoy se brinda con la del Campeón Uruguayo", indicaron en la presentación del futbolista.

Como informó Referí, los tricolores habían mejorada la oferta que le hicieron a Independiente de Avellaneda, club dueño de la ficha del jugador.

Según pudo conocer Referí, el vicepresidente tricolor Flavio Perchman este 31 tenía todo encaminado y esperaba la respuesta oficial de Independiente para que Nacional anunciara la confirmación del quinto refuerzo para la temporada 2026, la que finalmente llegó desde Buenos Aires.

Barcia es un volante, que tiene un destacado rol como extremo derecho, que se formó en Rentistas y en 2023 pasó a Independiente. El club pagó US$ 900.000 por un porcentaje del pase, y el resto de la ficha quedó en poder del club del Cerrito de la Victoria.

Tras un buen comienzo en el fútbol argentino, quedó relegado por lesiones y en enero 2024 pasó en préstamo por seis meses al fútbol brasileño para defender a Criciuma. En la temporada 2025 llegó cedido a Boston River y fue uno de los jugadores más destacados.

20250808 Baltasar Barcia y Franco Pizzichillo Boston River Montevideo City Torque Torneo Clausura 2025. Foto: @LigaAUFUruguay Baltasar Barcia y Franco Pizzichillo Foto: @LigaAUFUruguay

La semana pasada Nacional ofreció a Independiente US$ 600.000 para comprar la ficha de Barcia.

Debido a que el club argentino entendió insuficiente, Perchman mejoró la propuesta y la elevó a US$ 700.000, cifra con la que se cerró la operación.

Además de la mejora en la propuesta, Nacional tiene a favor el interés del futbolista por jugar en el club y por el pedido especial de Jadson Viera, que desde noviembre dirige a los tricolores y que durante todo este año lo entrenó en Boston River.

En la actual temporada en el sastre jugó 37 partidos, en su mayoría por afuera como extremo derecho, convirtió tres goles y dio cuatro asistencias.

El interés de Peñarol por Barcia

La pasada semana se sumó Peñarol al interés por Barcia y eso hizo que también cambiara la postura de los tricolores.

El lunes 22, Perchman dijo en Sport 890: "Nosotros no podemos ir a buscarlo e invertir por él en este momento. La negociación pasa más por Boston River. Si Boston River hace uso de la opción (de compra), de repente recala en nosotros y nos puede interesar".

Sin embargo, una charla del vicepresidente con el entrenador tricolor para planificar la temporada 2026 y la necesidad de reforzar el equipo, llevó a que Nacional hiciera la primera oferta por Barcia.

Este domingo, Perchman dijo a Referí que el hecho de que Peñarol haya comenzado antes la negociación con Barcia le podía dar una ventaja "pero no es cierto que lo tienen arreglado".

"Barcia es hincha de Nacional y nosotros lo queremos, por lo que vamos a seguir las negociaciones", agregó, y apuntó: "Además, fue dirigido por Jadson (Viera) y los dos se conocen muy bien, lo que también juega a favor nuestro".

Todo esto fue el disparador para que Nacional acelerara y mejorara la oferta.

Con la respuesta afirmativa de Independiente, Nacional cerró el año ganándole dos futbolistas a Peñarol: el primero fue Maximiliano Silvera, delantero que juega desde el año pasado en los aurinegros y al que Nacional le ofreció tres años de contrato, después que en los aurinegros cobrara uno de los sueldos bajos del plantel y el presidente Ignacio Ruglio no le diera en la temporada 2025 el aumento que según el dirigente le había prometido. El segundo es Barcia.

Los cuatro refuerzos asegurados por Nacional para 2026

Nacional comenzará la pretemporada con cuatro altas ya confirmadas. Una de ellas es la de Tomás Verón Lupi, el extremo derecho argentino que arribará al club proveniente del Grasshopper de Suiza.

También se suma Jhon Guzmán, volante de contención colombiano que llega del Internacional de Palmira de su país, mismo club en el que jugaba Julián Millán.

El tercero en la lista es uruguayo: se trata de Agustín Vera, volante ofensivo que fue contratado sin costo por Nacional tras terminar su contrato con River Plate.

La cuarta incorporación se confirmó este martes de noche, Christian Ebere, que será cedido nuevamente por Plaza Colonia. Esta vez llegará en condiciones especiales y queda abierta la puerta de salida del nigeriano en enero, si llega una buena oferta del exterior. Si no ocurriera jugará el semestre en los tricolores para aprovechar la vidriera de la Copa Libertadores.

A estas contrataciones el tricolor buscará sumar otras tres para el inicio de la pretemporada: