Dólar
Compra 37,65 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional presentó a Agustín Vera, el tercer fichaje para el ataque de Jadson Viera, y se esperan más anuncios en el tricolor

El extremo llega a los tricolores desde River Plate y por el momento es el tercer fichaje ofensivo para el plantel de Jadson Viera

2 de enero 2026 - 7:43hs
Agustín Vera presentado en Nacional

Agustín Vera presentado en Nacional

Nacional anunció este jueves 1° de enero la contratación de Agustín Vera, el extremo que llega a los tricolores desde River Plate y que por el momento es el tercer fichaje ofensivo para el plantel de Jadson Viera.

En las últimas horas los albos anunciaron la renovación del préstamo de Christian Ebere y el fichaje de Baltasar Barcia, por lo que Vera es la tercera alta de los albos.

f8gnzmbwaaa39vr-jpg..webp
Agustín Vera
Agustín Vera

El volante, producto de la cantera de River, anotó tres goles y aportó cuatro asistencias en 33 partidos.

Así presentó Nacional a Baltasar Barcia, en el medio, en una imagen junto a Millán y Ebere
NACIONAL

Nacional cerró su gran 2025 con la presentación de Baltasar Barcia, tras ganarle la puja a Peñarol por el extremo

Lucas Villalba en Nacional
PERÍODO DE PASES

La dura resolución de la FIFA que puede trancar el pase de Lucas Villalba de Nacional a Botafogo de Brasil

Se esperan mas anuncios de Nacional, que comienza la pretemporada

Nacional comenzará la pretemporada este sábado 3 de enero en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde estarán sus nuevos fichajes.

Además, se espera que los tricolores anuncien próximamente los fichajes del argentino Tomás Veron Luppi, el colombiano John Guzmán y el de Maxi Silvera.

En lo que respecta a bajas, la única oficial hasta el momento es la de Diego Romero, a quien no se le extendió el préstamo, además de Mauricio Pereyra, quien se retiró del fútbol.

Temas:

Agustín Vera jadson viera Baltasar Barcia River Plate Christian Ebere

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DEECHOS DEL FÚTBOL URUGUAYO

AUF notificó error en la adjudicación de los derechos de producción audiovisual que involucra a Tenfield y DirecTV/Torneos

Fotos de Darwin Núñez en su balance de 2025
URUGUAYOS

"Siempre estarás en mi corazón": el sentido balance de Darwin Núñez de un 2025 "insuperable" por la llegada de su "deseada" hija y el título con Liverpool

Así presentó Peñarol a Franco Escobar
PEÑAROL

Peñarol confirmó el fichaje del argentino Franco Escobar, primer refuerzo de Diego Aguirre, y del golero Sebastián Britos

Mariano Peralta Bauer en Cerro
FÚTBOL

"Esta liga es mejor que la uruguaya": el argentino ex Cerro, Mariano Peralta Bauer, comparó el campeonato de AUF con el de Indonesia y explicó su opinión

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos