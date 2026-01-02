Nacional presentó a Agustín Vera, el tercer fichaje para el ataque de Jadson Viera, y se esperan más anuncios en el tricolor
El extremo llega a los tricolores desde River Plate y por el momento es el tercer fichaje ofensivo para el plantel de Jadson Viera
2 de enero 2026 - 7:43hs
Agustín Vera presentado en Nacional
Nacional anunció este jueves 1° de enero la contratación de Agustín Vera, el extremo que llega a los tricolores desde River Plate y que por el momento es el tercer fichaje ofensivo para el plantel de Jadson Viera.
En las últimas horas los albos anunciaron la renovación del préstamo de Christian Ebere y el fichaje de Baltasar Barcia, por lo que Vera es la tercera alta de los albos.