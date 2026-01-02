Nacional presentó a Agustín Vera, el tercer fichaje para el ataque de Jadson Viera, y se esperan más anuncios en el tricolor

Nacional anunció este jueves 1° de enero la contratación de Agustín Vera , el extremo que llega a los tricolores desde River Plate y que por el momento es el tercer fichaje ofensivo para el plantel de Jadson Viera.

En las últimas horas los albos anunciaron la renovación del préstamo de Christian Ebere y el fichaje de Baltasar Barcia, por lo que Vera es la tercera alta de los albos.

Vera, de 21 años, es un mediocampista ofensivo y extremo que fue una de las revelaciones en la pasada temporada en la Liga AUF Uruguaya 2025 y en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí recibió dos votos como el más destacado en ese rubro .

El volante, producto de la cantera de River, anotó tres goles y aportó cuatro asistencias en 33 partidos.

Se esperan mas anuncios de Nacional, que comienza la pretemporada

Nacional comenzará la pretemporada este sábado 3 de enero en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, donde estarán sus nuevos fichajes.

Además, se espera que los tricolores anuncien próximamente los fichajes del argentino Tomás Veron Luppi, el colombiano John Guzmán y el de Maxi Silvera.

En lo que respecta a bajas, la única oficial hasta el momento es la de Diego Romero, a quien no se le extendió el préstamo, además de Mauricio Pereyra, quien se retiró del fútbol.