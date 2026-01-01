Dólar
Compra 37,65 Venta 40,15

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / PERÍODO DE PASES

La dura resolución de la FIFA que puede trancar el pase de Lucas Villalba de Nacional a Botafogo de Brasil

La medida entró en vigencia este miércoles por deudas por la contratación del argentino Thiago Almada en 2024

1 de enero 2026 - 11:23hs
Lucas Villalba en Nacional

Lucas Villalba en Nacional

Foto: Leonardo Carreño

La dura medida que tomó la FIFA con Botafogo de Brasil podría trancar el traspaso de Lucas Villalba, extremo de Nacional, al club carioca, una operación que está muy avanzada y que los tricolores ya daban como hecha.

Una medida que pueda afectar a Nacional

El veloz puntero Lucas Villalba suena desde hace ya varias semanas para el club carioca, en una transferencia que se da por hecha en medios de Brasil y también en los albos.

De hecho, en los tricolores esperan ingresos por la transferencia del delantero de quien comparten ficha con Montevideo City Torque en una operación que seria por un global de unos US$ 3 millones.

asi sera el reparto de los us$ 67,5 millones que recibira el futbol por derechos de tv: nacional, penarol y los clubes de primera triplican ingresos y los de segunda cuatriplican
DERECHOS DE TV

Así será el reparto de los US$ 67,5 millones que recibirá el fútbol por derechos de TV: Nacional, Peñarol y los clubes de Primera triplican ingresos y los de Segunda cuatriplican

Así presentó Nacional a Baltasar Barcia, en el medio, en una imagen junto a Millán y Ebere
NACIONAL

Nacional cerró su gran 2025 con la presentación de Baltasar Barcia, tras ganarle la puja a Peñarol por el extremo

20250907 Lucas Villalba y Nicolás López Nacional Racing Torneo Clausura 2025. Foto: Felipe Mereola / FocoUy
Lucas Villalba y Nicolás López

Lucas Villalba y Nicolás López

Ante esa inminente salida, Nacional fichó este 31 de diciembre a otro extremo, Baltasar Barcia, quien llega desde Independiente de Avellaneda tras jugar en Boston River en 2025.

La deuda con Thiago Almada

Almada, de 24 años y campeón del Mundial de Qatar 2022, integró el plantel del equipo de Rio de Janeiro cuando ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024.

Después fue cedido al Olympique de Lyon y definitivamente vendido al Atlético de Madrid, su actual club.

Ante reclamos del Atlanta United por el pago pendiente de 21 millones de dólares, la web de la FIFA reportó la prohibición de nuevas contrataciones para el Fogão en las próximas tres ventanas de transferencias.

Botafogo's Argentinian midfielder Thiago Almada celebrates after scoring during the Copa Libertadores all-Brazilian quarter-final second leg football match between Sao Paulo and Botafogo, at the Morumbi stadium in Sao Paulo, Brazil, on September 25, 2024.
Thiago Almada fue figura ante Sao Paulo y jugará ante Peñarol por Copa Libertadores

Thiago Almada fue figura ante Sao Paulo y jugará ante Peñarol por Copa Libertadores

Sobre la medianoche del martes, en un comunicado, el Botafogo informó negociaciones con el equipo estadounidense para buscar un acuerdo.

"Las conversaciones fueron pausadas por el receso de fin de año y serán retomadas en breve", apuntó el equipo brasileño.

"El Botafogo espera tener el tema resuelto" para la próxima ventana de transferencias, expresa el texto. "El club será muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026", agregó.

Con su propietario, el estadounidense John Textor, en el ojo del huracán, el Botafogo enfrenta dificultades económicas derivadas de la crisis financiera que estuvo a punto de costarle al Lyon el descenso en Francia.

21032025 uruguay vs argentina, nahitan nandez.jpeg
Nahitan Nández en la marca de Thiago Almada

Nahitan Nández en la marca de Thiago Almada

Botafogo y Lyon pertececen a la trasnacional de clubes Eagle Football Holdings y están enzarzados en disputas judiciales por deudas.

A raíz de la crisis, Textor fue apartado de la directiva del equipo francés.

El Botafogo, que fue comprado en 2022 por el magnate norteamericano, está en un proceso de reestructuración.

El 22 de diciembre anunció al argentino Martín Anselmi como entrenador tras la salida del italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

Con base en AFP

Temas:

Nacional Lucas Villalba FIFA thiago almada

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre en Peñarol
MERCADO DE PASES

Peñarol cierra el año con una sorpresa en el mercado de pases: aseguró a un golero suplente para Washington Aguerre y reemplazo de Martín Campaña

Así será el reparto de los US$ 67,5 millones que recibirá el fútbol por derechos de TV: Nacional, Peñarol y los clubes de Primera triplican ingresos y los de Segunda cuatriplican
DERECHOS DE TV

Así será el reparto de los US$ 67,5 millones que recibirá el fútbol por derechos de TV: Nacional, Peñarol y los clubes de Primera triplican ingresos y los de Segunda cuatriplican

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
DEECHOS DEL FÚTBOL URUGUAYO

AUF notificó error en la adjudicación de los derechos de producción audiovisual que involucra a Tenfield y DirecTV / Torneos

Eduardo Ache encabezará la comisión de regulación que crea la AUF para el nuevo escenario de los derechos de TV del fútbol uruguayo
DERECHOS DE TV

Eduardo Ache encabezará la comisión de regulación que crea la AUF para el nuevo escenario de los derechos de TV del fútbol uruguayo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos