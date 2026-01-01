La dura resolución de la FIFA que puede trancar el pase de Lucas Villalba de Nacional a Botafogo de Brasil

La dura medida que tomó la FIFA con Botafogo de Brasil podría trancar el traspaso de Lucas Villalba , extremo de Nacional , al club carioca, una operación que está muy avanzada y que los tricolores ya daban como hecha.

Tal como informó Referí, una prohibición de realizar fichajes para Botafogo de Brasil entró en vigencia este miércoles , por deudas por la contratación del argentino Thiago Almada en 2024, procedente del estadounidense Atlanta United, informó la FIFA.

El veloz puntero Lucas Villalba suena desde hace ya varias semanas para el club carioca, en una transferencia que se da por hecha en medios de Brasil y también en los albos.

De hecho, en los tricolores esperan ingresos por la transferencia del delantero de quien comparten ficha con Montevideo City Torque en una operación que seria por un global de unos US$ 3 millones.

20250907 Lucas Villalba y Nicolás López Nacional Racing Torneo Clausura 2025. Foto: Felipe Mereola / FocoUy Lucas Villalba y Nicolás López Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Ante esa inminente salida, Nacional fichó este 31 de diciembre a otro extremo, Baltasar Barcia, quien llega desde Independiente de Avellaneda tras jugar en Boston River en 2025.

La deuda con Thiago Almada

Almada, de 24 años y campeón del Mundial de Qatar 2022, integró el plantel del equipo de Rio de Janeiro cuando ganó el Brasileirão y la Copa Libertadores en 2024.

Después fue cedido al Olympique de Lyon y definitivamente vendido al Atlético de Madrid, su actual club.

Ante reclamos del Atlanta United por el pago pendiente de 21 millones de dólares, la web de la FIFA reportó la prohibición de nuevas contrataciones para el Fogão en las próximas tres ventanas de transferencias.

Botafogo's Argentinian midfielder Thiago Almada celebrates after scoring during the Copa Libertadores all-Brazilian quarter-final second leg football match between Sao Paulo and Botafogo, at the Morumbi stadium in Sao Paulo, Brazil, on September 25, 2024. Thiago Almada fue figura ante Sao Paulo y jugará ante Peñarol por Copa Libertadores Foto: AFP

Sobre la medianoche del martes, en un comunicado, el Botafogo informó negociaciones con el equipo estadounidense para buscar un acuerdo.

"Las conversaciones fueron pausadas por el receso de fin de año y serán retomadas en breve", apuntó el equipo brasileño.

"El Botafogo espera tener el tema resuelto" para la próxima ventana de transferencias, expresa el texto. "El club será muy activo en la contratación de jugadores en enero de 2026", agregó.

Con su propietario, el estadounidense John Textor, en el ojo del huracán, el Botafogo enfrenta dificultades económicas derivadas de la crisis financiera que estuvo a punto de costarle al Lyon el descenso en Francia.

21032025 uruguay vs argentina, nahitan nandez.jpeg Nahitan Nández en la marca de Thiago Almada Foto: Leonardo Carreño

Botafogo y Lyon pertececen a la trasnacional de clubes Eagle Football Holdings y están enzarzados en disputas judiciales por deudas.

A raíz de la crisis, Textor fue apartado de la directiva del equipo francés.

El Botafogo, que fue comprado en 2022 por el magnate norteamericano, está en un proceso de reestructuración.

El 22 de diciembre anunció al argentino Martín Anselmi como entrenador tras la salida del italiano Davide Ancelotti, hijo del seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

