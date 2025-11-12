Nacional con un doble turno y plantel a la orden: la semana tricolor en Los Céspedes a la espera de conocer a su rival en la final de la Liga AUF Uruguaya
Nacional entrena en Los Céspedes a la espera de conocer a su rival en la final de la Liga AUF Uruguaya
12 de noviembre 2025 - 14:59hs
Nicolás López en Los Céspedes
Nacional sigue adelante en su semana de entrenamientos a la espera de las finales de la Liga AUF Uruguaya y de conocer a su rival que saldrá de la semifinal que jugarán este domingo Liverpool vs Peñarol, campeones del Torneo Apertura y Torneo Clausura, respectivamente.
Los tricolores, ganadores de la Tabla Anual, ya tienen asegurado su lugar en la definición que se jugará a dos partidos.
Tras el partido ante Defensor Sporting del pasado domingo, en el que empataron 1-1 y se aseguraron la Anual, los dirigidos por Jadson Viera tuvieron libre este lunes y retomaron las prácticas este martes.
Este miércoles volvieron a entrenar por la mañana, con todos los jugadores a la orden físicamente, según indicaron a Referí desde la Ciudad Deportiva Los Céspedes.