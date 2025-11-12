Dólar
NACIONAL

Nacional con un doble turno y plantel a la orden: la semana tricolor en Los Céspedes a la espera de conocer a su rival en la final de la Liga AUF Uruguaya

Nacional entrena en Los Céspedes a la espera de conocer a su rival en la final de la Liga AUF Uruguaya

12 de noviembre 2025 - 14:59hs
Nicolás López en Los Céspedes

Nicolás López en Los Céspedes

Nacional sigue adelante en su semana de entrenamientos a la espera de las finales de la Liga AUF Uruguaya y de conocer a su rival que saldrá de la semifinal que jugarán este domingo Liverpool vs Peñarol, campeones del Torneo Apertura y Torneo Clausura, respectivamente.

Los tricolores, ganadores de la Tabla Anual, ya tienen asegurado su lugar en la definición que se jugará a dos partidos.

Tras el partido ante Defensor Sporting del pasado domingo, en el que empataron 1-1 y se aseguraron la Anual, los dirigidos por Jadson Viera tuvieron libre este lunes y retomaron las prácticas este martes.

Julián Millán en Los Céspedes
Julián Millán en Los Céspedes

Julián Millán en Los Céspedes

Este miércoles volvieron a entrenar por la mañana, con todos los jugadores a la orden físicamente, según indicaron a Referí desde la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

La única baja en el plantel es el panameño Luis Mejía, convocado por su selección para las Eliminatorias, quien regresará la semana próxima y estará para las finales.

Jueves con doble turno

La novedad en la planificación semanal es la realización de un doble turno este jueves, con el primer entrenamiento a la hora 09:30 y el segundo a la hora 16:30.

Nicolás López en Los Céspedes
Nicolás López en Los Céspedes

Nicolás López en Los Céspedes

La semana tricolor continuará con entrenamientos hasta el día sábado.

Al no tener partido el fin de semana, el cuerpo técnico de Jadson Viera realizará un fútbol interno.

Tras conocer al otro finalista el domingo, el DT tricolor comenzará la próxima semana con trabajos tácticos específicos según cuál sea el rival.

Nacional Campeonato Uruguayo Liverpool Peñarol

