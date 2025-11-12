Dólar
El Observador
El Observador / Fútbol / NACIONAL

"¡Cómo les duele Maxi!": directivo de Nacional rompió el silencio del club y expresó que "hace tres días que no hablan de otra cosa"

“Cómo les duele Maxi… Cómo les duele Nacional!!!", señaló el directivo tricolor

12 de noviembre 2025 - 10:29hs
La acción del delantero tricolor ante el jugador Lucas Agazzi generó varias opiniones, entre las que hubo reclamos de quienes consideraron que ameritaba la expulsión del atacante.

Entre los cuestionamientos por la decisión del juez Leodan González hubo comentarios de referentes de Peñarol.

El posteo de Antonio Palma

Este miércoles, Antonio Palma, directivo de Nacional, quien actualmente ocupa el rol de capitán del club, se manifestó en sus redes sociales.

“Cómo les duele Maxi… Cómo les duele Nacional!!! Hace 3 días que no hablan de otra cosa”, señaló en su cuenta de X.

“Ladran Sancho… señal qué cabalgamos… TODOS UNIDOS VENCEREMOS”, escribió.

Con su publicación, Palma rompió el silencio que adoptó el club con respecto a hacer declaraciones en los medios y solo hablando en conferencia de prensa en las últimas semanas, con su presidente Ricardo Vairo como portavoz y con su vice, Flavio Perchman, también presente en la última comparecencia días atrás.

