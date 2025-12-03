Mundial de Rugby 2027: se sorteó el grupo de Los Teros y es uno de los más duros

Los Teros integrarán el Grupo E del Mundial de Rugby Australia 2027 , en el que enfrentarán a Irlanda, Escocia y Portugal. Así quedó definido luego del sorteo que se realizó este miércoles en Sídney, a un poco menos de dos años la sexta cita mundialista para Los Teros y la cuarta consecutiva.

No es el grupo más difícil posible para Los Teros, pero ciertamente será duro. La expectativa de Uruguay, que ocupaba el bombo 3, era tener un rival accesible en el 4 (Zimbabue o Hong Kong), pero en cambio le tocó el segundo más difícil, después de Samoa. Algo similar ocurre en el bombo 2: lo ideal eran Japón o Gales, pero tocó Escocia, el segundo más difícil después de Australia. En el 1 todos son muy difíciles, aunque se puede decir que Irlanda era uno de los menos duros teniendo en cuenta que podía tocar Nueva Zelanda o Sudáfrica.

Chile tiene un grupo aun más difícil pero pero muy motivante: Nueva Zelanda, Australia y Hong Kong, donde son claramente favoritos ante los asiáticos. Los Pumas, mientras tanto, jugarán ante Fiyi, España y Canadá.

MEDICINA La historia que nadie cuenta del Día del Médico: cómo UCM Falck cambió para siempre la urgencia en Uruguay

TIPO DE CAMBIO Dólar hoy: esta es la cotización del miércoles 3 de diciembre, según el BROU

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia, Rumania

Grupo C: Argentina, Fiyi, España, Canadá

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay, Portugal

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos, Samoa

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga, Zimbabue

En el primer Mundial de 24 equipos, clasificarán a octavos de final los dos primeros de cada serie y los cuatro mejores terceros. El sorteo deparó que ese objetivo sea difícil para Uruguay y Chile, comparado con lo que tendrán, por ejemplo, Georgia o Samoa. De hecho, a Estados Unidos (local en 2031) le tocó el grupo más difícil, con los samoanos, los más duros del bombo 4 tras clasificar por el repechaje luego de haber presentado un equipo B durante el resto de la eliminatoria.

El objetivo de Los Teros y Los Cóndores será ganar un partido (versus Portugal y Hong Kong respectivamente). En eso, Chile lo tiene un poco más simple, ante una selección que está por debajo del nivel mundialista y que clasificó por reparto continental. Y luego deberán cosechar derrotas lo más cerradas posibles ante los dos rivales top, para poder tener una buena diferencia de tantos. En eso, Uruguay lo tiene más simple que los chilenos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ignaciochans/status/1996160261229621726&partner=&hide_thread=false Que chances tienen Uruguay y Chile de clasificar a octavos como uno de los 4 mejores terceros?

-Tonga, Georgia y España, Samoa pican en punta de acuerdo a los rivales que tienen

-Se definirá por diferencias de pts (se necesita 1 victoria y evitar goleadas en contra) https://t.co/ejhSISm62M — Ignacio Chans (@ignaciochans) December 3, 2025

Contra Escocia jugó dos veces: la primera fue en el Mundial 1999, con victoria escocesa 43-12 en Murrayfield. La segunda fue hace poco, en 2024 en el Estadio Charrúa, con victoria 31-19 de los escoceses.

Contra Portugal, mientras tanto, hay varios antecedentes: en 1999 Los Teros le ganaron la semifinal del repechaje al Mundial, mientras que los portugueses se tomaron revancha en la serie a ida y vuelta para el Mundial 2007. En 2011 Uruguay se impuso de visitante en Caldas de Rainha, y los Lobos se vengaron en Carrasco Polo al año siguiente.

Luego pasaron 13 años sin partidos, hasta que hace una semanas, Los Teros ganaron 26-8 de visitante en Lisboa.

La lista completa (vía Américas Rugby News)

Nov 8, 2025 – Portugal 8-Uruguay 26 (Lisboa, PT)

Nov 12, 2012 – Uruguay 21-32 Portugal (Montevideo, UY)

Jun 17, 2012 – Portugal 7-35 Uruguay (Bucharest, RO)

Nov, 13, 2011 – Portugal 9-16 Uruguay (Caldas da Rainha, PT)

Mar 24, 2007 – Uruguay 18-12 Portugal (Montevideo, UY)

Mar 10, 2007 – Portugal 12-5 Uruguay (Lisboa, PT)

Nov 12, 2005 – Portugal 20-6 Uruguay (Lisboa, PT)

Nov 06, 2004 – Uruguay 30-3 Portugal (Montevideo, UY)

Apr 03, 1999 – Portugal 24-33 Uruguay (Lisboa, PT)

Mar 13, 1999 – Uruguay 46-9 Portugal (Montevideo, UY)

Cómo se juega el Mundial de rugby 2027

Tournament Bracket

El Mundial 2027 estrena formato. El torneo sube a 24 selecciones, desde los 20 que estuvieron entre 1999 y 2023.

Hasta ahora los 20 equipos se dividían en cuatro series de cinco equipos. Cada país jugaba cuatro partidos en la serie, y luego los dos mejores clasificaban a cuartos de final.

Ahora serán seis grupos de cuatro equipos. A pesar de que sube la cantidad de participantes, la primera fase será dos semanas más corta, ya que bajará de cinco a tres fechas. Se integra una fase de octavos de final, a la que clasificarán los dos mejores de cada serie y los cuatro mejores terceros. Con eso se abre la posibilidad para muchos países, incluido Uruguay, de clasificar a segunda fase.

Además, los partidos subirán de 48 a 52, aunque los que lleguen a semifinales seguirán jugando siete.

Información en desarrollo