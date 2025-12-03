Spotify Wrapped 2025: las canciones y los artistas más escuchados del año en Uruguay y el mundo

Bad Bunny volvió a ser el artista más escuchado del año en Spotify

Este miércoles Spotify publicó su tradicional resumen de fin de año, el Spotify Wrapped . Allí, cada usuario puede ver en su perfil cuáles fueron sus canciones más escuchadas, sus artistas preferidos y los géneros que definieron su año de escucha, así como también cuáles fueron sus podcast predilectos.

A la par de ese ranking personal, la plataforma de música por streaming también elabora una lista de los artistas y las canciones escuchadas a nivel global y en cada país.

En Uruguay, la canción más escuchada en 2025 fue La Plena , de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums. El podio lo cierran capaz (merengueton) , de Alleh y Yorghaki, y Amor de Vago , de La T y la M con Malandro.

SHAKIRA EN URUGUAY ¿Qué canciones cantará Shakira en el Centenario? Estas son las que formaron parte de sus últimos shows

El top 10 de las canciones más escuchadas cierra con:

4- Tu jardín con enanitos - Roze Oficial, Max Carra y Valen

5- Se me olvida / Empelotica - La Nueva Escuela

6- BAILE INoLVIDABLE - Bad Bunny

7- VeLDÁ - Bad Bunny

8- Parte & Choke - Jombriel, Alex Krack, Jotta

9- mi refe -Beéle, Ovy On The Drums

10- UWAIE - Max Carra

La lista de los artistas más escuchados en Uruguay, en tanto, está encabezada por el portorriqueño Bad Bunny, seguido por la banda de plena uruguaya La Nueva Escuela y el colombiano Beéle.

Luego llegan Emilia, The La Planta, Anuel AA, Duki, Myke Towers, Feid y cierra el Top 10 Milo J.

Qué pasó a nivel mundial

Después de darle un descanso momentáneo a la corona, Bad Bunny volvió a ser el artista más escuchado del año en Spotify.

Embed - BAD BUNNY - BAILE INoLVIDABLE (Video Oficial) | DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Además, la balada Die With A Smile, de Lady Gaga y Bruno Mars, fue la canción de mayor éxito en todo el planeta.

Bad Bunny es un viejo conocido del trono de Spotify a nivel mundial pues sus temas fueron los más reproducidos entre 2020 y 2022, momento en el que le tomó el relevo durante dos años consecutivos Taylor Swift. El lanzamiento de su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS en 2025, que ha sido el álbum más escuchado en todo el planeta, ha tenido mucho que ver en que haya recuperado la corona.

Detrás del puertorriqueño, con 19.800 millones de reproducciones en el último año, aparece precisamente Swift, que también lanzó disco este año, The Life Of A Showgirl. Cierra el podio el canadiense The Weeknd, por delante de su compatriota Drake y de la estadounidense Billie Eilish.

Entre las canciones, tras los 1.700 millones de reproducciones del éxito de Lady Gaga y Bruno Mars, figuran en este orden: Birds of a feather de Billie Eilish; APT. de ROSÉ y Bruno Mars; Ordinary, de Alex Warren y, en quinta plaza, el tema que da título al último disco de Bad Bunny.

Detrás de este trabajo, la plata para el álbum de mayor éxito fue para el inesperado fenómeno de la banda sonora de la película animada de Netflix KPop Demon Hunters y para Hit Me Hard And Soft, de Billie Eilish, que se publicó en realidad el año anterior.

El Observador y agencias