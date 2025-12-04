"Es culpa mía": Federico Valverde reconoció que no está al 100% pero valoró el triunfo de Real Madrid ante Athletic tras "salir concentrados"

El delantero del Athletic Club de Bilbao Nico Williams y el delantero del Real Madrid Federico Valverde

El uruguayo Fede Valverde , segundo capitán del Real Madrid, destacó de la victoria de su equipo ante el Athletic Club (0-3) que se produjo un cambio respecto a partidos recientes en los que les costaba “salir concentrados” y, por ello, encajaban gol en los primeros minutos.

“Destacar el trabajo durante los 90 minutos, que hacía varios partidos que nos contaba salir concentrados y encajábamos gol muy al principio. Hoy en el vestuario dijimos que teníamos que cambiar eso para llevar de otra forma el partido. Lo hicimos espectacular. Hemos trabajado muy bien. Por mi parte, muy feliz de formar parte de este equipo porque es un honor defenderlo cada día”, dijo en Realmadrid TV.

Victoria en San Mamés en la que ponderó “las paradas de Courtois” y a un Mbappé que da “tranquilidad y paz” al equipo.

“Mbappé es clave. Es una tranquilidad y una paz tenerlo con nosotros. Nos puede aportar muchos goles y jugadas, pero también es bueno verle a él y a Vini defender como lo han hecho hoy”, declaró.

Además, reconoció que no está al 100% de su rendimiento respecto a temporadas anteriores.

“Intento disfrutar cada día y sacar mi mejor versión. En los últimos partidos ha sido duro para mí destacar como venía haciendo durante tanto tiempo, pero es culpa mía. Intento sacar el 100% y quiero agradecer el apoyo de los compañeros que me ayudan a sacar mi mejor versión y al cuerpo técnico que siempre confía en mí”, explicó.

