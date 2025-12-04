Peñarol, Nacional y Cerro Largo: los tres clubes uruguayos que más premios recaudaron en 2025 en Libertadores y Sudamericana: conocé cuánto ganaron

La Conmebol publicó la lista de 20 equipos que más premios recaudaron por su participación en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2025 , con la presencia de solo equipos uruguayos: Peñarol y Cerro Largo.

Peñarol fue el club que más dinero ingresó por su participación en los torneos de Conmebol este año, US$ 5.240.000.

Conmebol publicó un comunicado este jueves por la mañana en el que destacó que los clubes de la Conmebol recibieron "un nuevo récord de los ingresos" por los premios de las dos copas internacionales de Sudamérica en el año 2025.

PEÑAROL Los pecados que cometió Peñarol en el año y que lo condenaron a abdicar el título de campeón uruguayo ante Nacional

De acuerdo al organismo internacional, la Copa Libertadores alcanzó un récord de premios otorgados en una edición, con una distribución total de US$ 209.000.000. La Sudamericana también tuvo un año récord, con premios de US$ 78.775.000. Conmebol destacó que ambos casos representan un incremento superior al 400% en premios en los últimos diez años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CONMEBOL (@conmebol)

Los clubes que más dinero recaudaron en 2025

Flamengo fue el equipo que más dinero se llevó en la Libertadores, luego de obtener el trofeo al vencer 1-0 a Palmeiras este domingo en la final de Lima. El "Mengao" ganó US$ 33.340.000, casi el doble que Palmeiras, que obtuvo US$ 17.230.000 como vicecampeón. El podio lo cierra Racing, que ganó 9.570.000 dólares al llegar hasta semifinales, un poco por encima de Liga de Quito, el otro semifinalista, que embolsó US$ 9.240.000.

Peñarol, en tanto, terminó en el decimotercer lugar de la tabla de la Libertadores. Por su trayecto desde la fase de grupos hasta los octavos de final del torneo, en los que quedó eliminado con Racing, el carbonero sumó a sus arcas US$ 5.240.000.

CL-TOP-20-DE-EQUIPOS

Nacional no figura en el top 20, pero es el segundo club uruguayo que más cobró, como fue señalado.

En la Copa Sudamericana, en tanto, el equipo que más dinero ganó fue el campeón Lanús, que obtuvo unos US$ 9.845.000 por el título, un poco por encima de Racing en su tercer puesto de la Libertadores. El vicecampeón Atlético Mineiro se llevó US$ 5.730.000, lo que lo dejaría en el décimo lugar de la tabla de la otra copa.

Debido a que jugó la fase previa de la Sudamericana, un equipo que terminó en los cuartos de final obtuvo mayores premios que los dos clubes que quedaron fuera en semifinales. Once Caldas quedó tercero en la lista con US$ 3.385.000 de recaudación por su periplo de la fase previa a los cuartos de final de la copa, por encima de los semifinalistas Independiente del Valle y Universidad de Chile, que junto a Fluminense (que también alcanzó los cuartos) se llevaron US$ 2.600.000.

El único club uruguayo en esta segunda lista es Cerro Largo, que terminó en el lugar 14 de los 20 con mayor recaudación: el arachán se llevó US$ 1.855.000 por ir desde la fase previa hasta los dieciseisavos de final de la Sudamericana.