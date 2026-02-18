"Es una cagada mía": Martín Campaña asumió su responsabilidad en el gol de Hayen Palacios para la victoria de DIM ante Liverpool por la Copa Libertadores, mirá la jugada que analizó el VAR

Martín Campaña , el experimentado arquero de Liverpool con pasado en Peñarol y la selección uruguaya, reconoció su error en el gol del ex Nacional Hayen Palacios en la hora para la victoria de Independiente Medellín 2-1 ante los negriazules este martes por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores.

El golero que este año llegó a los de Belvedere tuvo una floja salida aérea en la última pelota y el lateral le ganó por arriba y de cabeza, marcando el gol que les dio la victoria a los colombianos, quienes se llevaron la ventaja para el partido de vuelta en Medellín.

La jugada fue analizada por el VAR , por una posible falta del lateral, pero finalmente la acción fue limpia y el tanto fue convalidado.

Tras el partido, Campaña habló en rueda de prensa y se hizo cargo de su error.

El ex Nacional Hayen Palacios celebra su gol contra Liverpool por la Copa Libertadores

“Es una cagada mía”, señaló. “Asumo la responsabilidad y me apena por el esfuerzo que hizo el equipo”, sostuvo el golero, quien reconoció que no hubo falta.

La jugada del gol de Hayen Palacios a Martín Campaña analizada en el VAR La jugada del gol de Hayen Palacios a Martín Campaña analizada en el VAR Foto: Gastón Britos / FocoUy

Victoria del DIM ante Liverpool

Un tanto sobre la hora del recientemente incorporado Hayen Palacios acercó este martes a los colombianos del Independiente Medellín a la tercera fase de la Copa Libertadores tras su victoria por 1-2 frente a Liverpool en Montevideo.

El lateral, que en la última temporada conquistó la Liga Uruguaya con Nacional, saltó al terreno de juego a los 60 minutos y, cuando se jugaba el tiempo añadido, marcó de cabeza.

Liverpool vs DIM Festejo de DIM ante Liverpool Foto: Gastón Britos / FocoUy

De esa forma, completó la tarea comenzada por el argentino Francisco Fydriszewski, autor del primer gol de la noche y creador de la mayoría de jugadas de peligro que generó el once dirigido por Alejandro Restrepo.

Liverpool dominó la primera parte y allí genero varias opciones de gol. Apenas se habían jugado cuatro minutos cuando una impresionante parada de Salvador Ichazo evitó el tanto de Renzo Machado, quien estuvo cerca de convertir de cabeza.

Los colombianos reaccionaron y también pudieron adelantarse. Esneyder Mena y Fydriszewski construyeron una buena jugada por el sector derecho y Martín Campaña se encargó de despejar un disparo con el que el capitán Didier Moreno estuvo cerca de anotar.

Liverpool vs DIM Liverpool vs DIM Foto: Gastón Britos / FocoUy

El local fue nuevamente el frente y otra vez se encontró con el uruguayo Ichazo, quien fue una de las figuras de su equipo.

El número 1 de Independiente Medellín despejó de gran forma un disparo de Kevin Lewis, mientras que después ahogó en un mano a mano a Machado, quien no definió cómodo y lanzó el balón afuera.

De esta forma, la primera parte del encuentro disputado en el Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo se fue con empate sin goles.

En el segundo tiempo todo cambió. Los de Medellín salieron decididos a buscar el gol que les diera ventaja antes de ser locales y no tardaron en encontrarlo.

José Ortiz despejó un balón desde el fondo, Fydriszewski lo capturó de gran manera dentro del área y sin perder ni un segundo quebró la resistencia de Campaña con un buen disparo que se convirtió en el 0-1.

No conforme con la ventaja que tenía, Independiente Medellín volvió a ir al frente y estuvo cerca de duplicar su ventaja en dos oportunidades. Campaña evitó el gol de Francisco Chaverra y el 'Polaco' Fydriszewski se lo perdió de cabeza.

Liverpool vs DIM El festejo de Santiago Strasorier Foto: Gastón Britos / FocoUy

Contrario a esto, Liverpool no perdonó y cuando se pudo aproximar al área rival igualó el juego. Diego Romero centró el balón desde la esquina y el central Santiago Strasorier empató de cabeza.

Sobre el final, cuando todo hacía indicar que nada rompería el empate, Palacios saltó más que el portero Martín Campaña y con un cabezazo selló la victoria de un equipo que la próxima semana buscará completar su misión en el estadio Atanasio Girardot.

Independiente Medellín se acercó a la próxima ronda, donde el ganador de esta serie se medirá con el vencedor de la que enfrentará al uruguayo Juventud y al paraguayo Guaraní.