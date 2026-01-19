Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Washington Aguerre se distendió con su familia mientras se resuelve su situación en Peñarol y tras no jugar el sábado ante River Plate

Mirá la foto que compartió Washington Aguerre este domingo, en medio de su polémica situación en Peñarol

19 de enero 2026 - 10:28hs
Washington Aguerre en Piriápolis

Washington Aguerre en Piriápolis

Mientras se resuelve su situación con Peñarol y tras no jugar el sábado ante River Plate argentino en el Campus de Maldonado, Washington Aguerre se distendió junto su familia este domingo.

El arquero, que había sido anunciado por los carboneros aún no tiene firmado su contrato, por lo que se negó a jugar el sábado ante River por la Serie Río de la Plata, el principal partido que han disputado los dirigidos por Diego Aguirre en el verano hasta el momento.

Este domingo, en medio de la polémica que se generó por su situación, Aguerre se fue a Piriápolis y disfrutó de la piscina junto a su familia, en una zona del Cerro San Antonio, tomando mate y disfrutando de una espectacular vista del mar.

Washington Aguerre junto a su familia
Washington Aguerre junto a su familia en Piriápolis

Washington Aguerre junto a su familia en Piriápolis

Diferencias con Peñarol

Como informó Referí, hay diferencias entre el jugador y el club con respecto a la modalidad de pago de su salario.

Washington Aguerre
PEÑAROL

La decisión que tomó Washington Aguerre en Peñarol luego de que no le firmaran su contrato en el club

Washington Aguerre
PEÑAROL

La trama oculta del vínculo entre Washington Aguerre y Peñarol

Según se informó este sábado, Rodolfo Catino se plantó firmemente y se negó a estampar su firma en el nuevo vínculo contractual del arquero, más allá de que firmó el contrato que lo vincula como futbolista AUF.

El motivo no es el monto total del salario -el cual ya estaba acordado- sino la forma de pago exigida por el entorno del jugador.

20250115 Washington Aguerre Nueva camiseta de Peñarol para la temporada 2026. Foto: @OficialCAP
Washington Aguerre

Washington Aguerre

La propuesta presentada por la representación de Aguerre pretendía que la mitad de su sueldo no figurara en el contrato como ingresos líquidos, sino como ingresos de otras especies, según informaron a Referí, dos dirigentes más allá de Rodolfo Catino -quien ya había dado su versión el sábado a la noche-, uno de la oposición y otro del oficialismo.

Aunque oficialmente se hable de "detalles administrativos", lo cierto es que la exigencia del jugador de no documentar la plena realidad de parte de sus ingresos generó un malestar profundo.

Mientras que Diego Aguirre aguarda por definiciones para armar su plantel, la dirigencia, en este caso, el secretario general, prioriza la prolijidad financiera del club.

Esta negativa deja a Washington Aguerre en una posición incómoda. Catino no está dispuesto a ceder en este punto, entendiendo que el cumplimiento de las normativas vigentes es innegociable.

La decisión que tomó el arquero y que informó este domingo Referí, no solo fue no viajar a Maldonado el sábado para enfrentar a River Plate por la Serie Río de la Plata -en un encuentro que iba a ser titular-, sino a su vez, no entrenar con sus compañeros hasta que esto no se solucione.

Temas:

Washington Aguerre Peñarol River Plate

Seguí leyendo

Las más leídas

Deborah Rodríguez
ENCUENTRO

Déborah Rodríguez fue a ver a Peñarol y se llevó de premio una foto con una leyenda del fútbol uruguayo

Washington Aguerre
PEÑAROL

La trama oculta del vínculo entre Washington Aguerre y Peñarol

Patricio Prieto
CHAMPIONS

Nacional 90-74 Obras Basket por Basketball Champions League Americas: aplastante triunfo del tricolor que ya clasificó a cuartos de final

Santiago Beltrán y Abel Hernández 
PEÑAROL

El pueblo carbonero en vilo: mirá cuándo se hace los estudios Abel Hernández para saber su destino en Peñarol

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos