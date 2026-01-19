Washington Aguerre se distendió con su familia mientras se resuelve su situación en Peñarol y tras no jugar el sábado ante River Plate

Mientras se resuelve su situación con Peñarol y tras no jugar el sábado ante River Plate argentino en el Campus de Maldonado, Washington Aguerre se distendió junto su familia este domingo.

El arquero, que había sido anunciado por los carboneros aún no tiene firmado su contrato, por lo que se negó a jugar el sábado ante River por la Serie Río de la Plata, el principal partido que han disputado los dirigidos por Diego Aguirre en el verano hasta el momento.

Este domingo, en medio de la polémica que se generó por su situación , Aguerre se fue a Piriápolis y disfrutó de la piscina junto a su familia, en una zona del Cerro San Antonio, tomando mate y disfrutando de una espectacular vista del mar.

Como informó Referí, hay diferencias entre el jugador y el club con respecto a la modalidad de pago de su salario.

Según se informó este sábado, Rodolfo Catino se plantó firmemente y se negó a estampar su firma en el nuevo vínculo contractual del arquero, más allá de que firmó el contrato que lo vincula como futbolista AUF.

El motivo no es el monto total del salario -el cual ya estaba acordado- sino la forma de pago exigida por el entorno del jugador.

La propuesta presentada por la representación de Aguerre pretendía que la mitad de su sueldo no figurara en el contrato como ingresos líquidos, sino como ingresos de otras especies, según informaron a Referí, dos dirigentes más allá de Rodolfo Catino -quien ya había dado su versión el sábado a la noche-, uno de la oposición y otro del oficialismo.

Aunque oficialmente se hable de "detalles administrativos", lo cierto es que la exigencia del jugador de no documentar la plena realidad de parte de sus ingresos generó un malestar profundo.

Mientras que Diego Aguirre aguarda por definiciones para armar su plantel, la dirigencia, en este caso, el secretario general, prioriza la prolijidad financiera del club.

Esta negativa deja a Washington Aguerre en una posición incómoda. Catino no está dispuesto a ceder en este punto, entendiendo que el cumplimiento de las normativas vigentes es innegociable.

La decisión que tomó el arquero y que informó este domingo Referí, no solo fue no viajar a Maldonado el sábado para enfrentar a River Plate por la Serie Río de la Plata -en un encuentro que iba a ser titular-, sino a su vez, no entrenar con sus compañeros hasta que esto no se solucione.