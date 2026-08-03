"Un pequeño milagro": cómo una cirugía fetal pionera salvó la vida de un bebé que crecía con sus intestinos fuera de su cuerpo

Una mujer embarazada fue sometida a una cirugía pionera en un feto para corregir con éxito un defecto congénito de su bebé mientras aún estaba dentro del útero.

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Maisie Savage, originaria de Londres, fue operada por médicos en Estados Unidos cuando tenía 26 semanas de embarazo.

El pequeño Theo, que ahora tiene 5 meses y está creciendo sano y fuerte, padecía gastrosquisis, una afección en la que el ombligo no se desarrolla correctamente, lo que provoca que los intestinos crezcan externamente.

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Los médicos expusieron parcialmente el útero de su madre y luego, mediante cirugía mínimamente invasiva, volvieron a introducir sus órganos en el abdomen.

Theo fue el tercer bebé del mundo en beneficiarse del primer ensayo clínico de este tipo.

Maisie, de 29 años, y el padre de Theo, Josh French, de 36, ambos profesores, afirman sentirse enormemente aliviados por el éxito de esta cirugía pionera.

"Es un pequeño milagro, ¿verdad?", le dijo Maisie a la BBC.

Pero ambos saben que las cosas podrían haber sido muy diferentes.

Cada año, este grave defecto congénito afecta a uno de cada 3.000 bebés en Reino Unido. En el mejor de los casos, los bebés pueden requerir semanas en cuidados intensivos, alimentación por sonda o vía intravenosa y cirugía correctiva.

En los casos más complejos, como el de Theo, las consecuencias son mucho más graves, con hasta seis meses en cuidados intensivos neonatales, múltiples cirugías, alimentación intravenosa durante un máximo de dos años y un posible trasplante intestinal.

Incluso con el más alto nivel de atención médica, uno de cada 10 bebés morirá.

Estado de "shock"

Los padres de Theo inicialmente no tenían ni idea de que algo anduviera mal con su hijo en el feto.

"Antes de la ecografía de las 20 semanas, estábamos muy emocionados por tener una imagen de nuestro bebé", dijo Josh. "En ese momento no sabíamos que iba a ser un niño".

Josh añadió que descubrir que Theo tenía gastrosquisis había sido un shock y "algo increíblemente aterrador".

A las 24 semanas de gestación, los médicos especialistas del Great Ormond Street Hospital (GOSH) de Londres habían estado preparando a los futuros padres, Maisie y Josh, para lo que serían los primeros seis meses de vida de Theo.

Sin embargo, tras descubrir que padecía una afección más grave, la gastrosquisis compleja, los médicos lo derivaron al Hospital Infantil de Texas, en Houston.

Allí, un equipo de cirujanos fetales y pediátricos, liderado por el doctor Michael Belfort, había estado llevando a cabo un ensayo clínico pionero para reparar la gastrosquisis compleja antes del nacimiento.

Belfort, el responsable clínico del ensayo, ya había sido pionero en un procedimiento quirúrgico similar en el útero de bebés con espina bífida.

Los médicos le dijeron a Maisie que tendría que viajar a Texas de inmediato y permanecer allí durante el resto de su embarazo. "Fue una decisión muy difícil", recordó la madre.

Como parte del ensayo clínico, primero tuvo que viajar al Hospital de Lovaina, en Bélgica, donde los especialistas debían administrarle a Maisie una inyección de Botox a través del útero hasta la pared abdominal de Theo, para relajar los músculos y facilitar la reparación.

Posteriormente, la familia viajó a Texas, donde se realizó la operación en noviembre del año pasado, cuando el embarazo estaba por las 26 semanas.

Josh contó que la espera mientras los médicos operaban a Maisie fue angustiante. "Aquel día se me hizo eterno, como una semana", dijo. "La espera y la incertidumbre de no saber exactamente qué pasaba en cada etapa".

En el procedimiento, se expuso parcialmente el útero de Maisie para colocarlo en la posición adecuada, se drenó el líquido amniótico y se reemplazó con dióxido de carbono (CO2) para ampliar el espacio quirúrgico.

Mediante cirugía mínimamente invasiva, los órganos de Theo se reintrodujeron suavemente en su abdomen, que posteriormente se cerró con puntos de sutura.

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A Maisie le quedó una cicatriz del doble del tamaño de una incisión de cesárea. Pero a diferencia de otras mujeres que se recuperan de una cesárea, ella aún tenía un bebé que crecería dentro de ella durante otras 14 semanas.

Ella comentó que Theo a menudo la pateaba por dentro, golpeándole la cicatriz y causándole dolor. "Fue una recuperación difícil", dijo Maise. "Pero valió la pena".

La operación fue un éxito total y Theo llegó a término y nació en febrero mediante parto vaginal en Texas.

Belfort, jefe de obstetricia y ginecología del Texas Children's Hospital, reconoció que él y su equipo están muy contentos con los resultados obtenidos hasta el momento.

"La madre, el bebé, la cirugía, el momento de la cirugía, el hecho de que no tuviéramos ninguna complicación durante la cirugía fetal ni después de la cirugía fetal, simplemente extraordinario".

Alianza a futuro

Si el ensayo resulta exitoso, Paolo de Coppi, profesor de Cirugía Pediátrica en el GOSH y jefe de células madre y medicina regenerativa en el University College de Londres, realizaría el procedimiento en el Reino Unido.

"Esperamos poder ofrecer esto a los pacientes a mayor escala muy pronto", dijo.

Belfort se mostró entusiasmado con la colaboración y afirmó que la unión de Texas Children's y GOSH formará un equipo formidable.

Y Belfort ya está pensando en lo que puede hacer a continuación.

"El interior del útero se ha convertido en un nuevo espacio quirúrgico para la innovación", afirmó.

"La espina bífida y la gastrosquisis son solo dos ejemplos, pero creo que podríamos realizar ciertas cirugías cardíacas en el útero, y también algunas cirugías pulmonares".

De vuelta en Londres, Maisie comentó que Theo está evolucionando de maravilla.

"Todo lo que hicieron revirtió por completo lo que podría haber sido un comienzo de vida realmente horrible, y él es simplemente maravilloso. Es un bebé completamente normal, en esencia".

"Ambos nos sentimos increíblemente afortunados", agregó Josh. "El impacto que han tenido en nosotros como familia es increíble. Nos hicieron sentir muy bienvenidos, desde el equipo de Great Ormond Street hasta el doctor Belfort y su equipo".

"Mientras estuvimos allí, el nivel de atención fue increíble, e hicieron que un momento muy traumático de nuestras vidas fuera mucho más llevadero, y ahora tenemos a este pequeño; no podríamos estar más felices".

Si te has visto afectado por alguno de los problemas que se tratan en este artículo, puedes encontrar información y apoyo en la Línea de Ayuda de la BBC.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC