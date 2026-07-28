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Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que extiende la intervención del MSP en Casmu

La decisión fue alcanzada por unanimidad, un día después de darse a conocer el acuerdo entre el Frente Amplio (FA) y la oposición que permitió aprobar la extensión de la intervención en el Senado

28 de julio de 2026 18:44 hs
Fachada del Casmu. Archivo

Fachada del Casmu. Archivo

Foto: Inés Guimaraens

La Cámara de Diputados aprobó en la tarde de este martes el proyecto de ley que extendió, por otros dos años, la intervención del Ministerio de Salud Pública (MSP) a la mutualista Casmu. La extensión se había votado por unanimidad en el Senado y esta tarde fue aprobada, también por unanimidad, en la Cámara de Representantes.

El hecho llega un día después de la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores, donde el oficialismo y la oposición acordaron que solo se votaría el artículo que hacía referencia a la prórroga de la intervención, para evitar que caiga. La intervención anterior —vigente desde julio de 2024, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou— iba a vencer el próximo 29 de julio. Dada la urgencia, el Poder Ejecutivo ingresó el proyecto de ley como grave y urgente.

Federico Preve, diputado por el FA, aseguró que, de esta manera, se "blinda al Casmu" para que continúe brindando servicio a "más de 170 mil usuarios".

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"Esto de alguna forma nos da dos semanas para discutir algunas condiciones (...) que no se discutieron en el día de hoy, pero sí se prolonga la intervención y esto es una una cuestión muy importante para que Casmu siga funcionando con total normalidad", aclaró Preve.

Es que por fuera del proyecto de ley que había enviado el Ejecutivo quedaron los artículos que hacían referencia al acceso a una nueva partida del Fondo de Garantía para Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) por hasta US$ 122 millones y la posibilidad de instalar una especie de veto de Salud Pública y Economía ante la designación de autoridades en las mutualistas en general, no solo Casmu, que hayan accedido a una garantía y esta esté vigente.

Sobre el tema de la nueva partida, el diputado frenteamplista mencionó que se discutirá en las siguientes semanas, una vez quue haya "más información".

"De esos 120 millones de dólares, el 80 son refinanciamiento de garantías, y de fideicomisos, que ya están otorgados desde hace varios años, y el 20 sería una extensión y unificación en una única garantía a condición de un plan de reestructura. Acá hay una condición de tener un plan de reestructura, (...) que no involucra deterioro de la calidad asistencial ni merma del trabajo", concluyó Preve.

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