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Carnes porcina, vacuna y aviar: importaciones uruguayas se arriman a los US$ 200 millones

En lo que va de 2026 las importaciones de carnes –porcina, vacuna y aviar– a Uruguay crecieron en volumen, monto invertido y precio promedio

22 de junio de 2026 18:56 hs
Carnes: Uruguay importa básicamente desde Brasil, pero también de otros mercados de la región.

Carnes: Uruguay importa básicamente desde Brasil, pero también de otros mercados de la región.

Fotos: Pexels

En los primeros cinco meses de 2026 las importaciones de carnes –aviar, bovina y porcina– a Uruguay crecieron 12,6% en volumen, 26,3% en el monto invertido y 12,2% en el precio promedio, comparado con lo sucedido de enero a mayo de 2025, con base en datos actualizados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

El contexto

Esto coincide con una leve caída en lo que va de 2026 de los ingresos por las exportaciones de todas las carnes, por lo cual se alcanzaron al cierre de mayo US$ 1.324,5 millones (-3%); a un mejor precio promedio global de US$ 5.180 por tonelada (+15,7%); con un embarque menor: 255.713 toneladas peso embarque (-16,1%).

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Las carnes que importa Uruguay

Considerando productos de la agroindustria vacuna, porcina y aviar, ingresaron al país en el lapso citado 44.245 toneladas por US$ 193.518.000, a un promedio de US$ 4.374 por tonelada.

Lo que se importó de enero a mayo

Uruguay importó más carne porcina, más carne bovina y menos carne aviar.

  • 52% carne porcina con 22.921 toneladas (+5,8%) por US$ 65,6 millones y media de US$ 2.863 por tonelada (-2,4%).
  • 47% carne bovina con 20.768 toneladas (+24,2%) por US$ 126,6 millones y media de US$ 6.099 por tonelada (+16,4%).
  • 1% carne aviar con 557 toneladas (-38,3%) por US$ 1,2 millones y media de US$ 2.210 por tonelada (-0,3%).

Procedencia – orígenes principales

Carne porcina

  • Brasil: 22.292 ton (-55,3%) a un promedio de US$ 2.855 (-5,7%).
  • Paraguay: 627 ton (-72,6%) a un promedio de US$ 2.412 (-9,1%).

Carne bovina

  • Brasil: 17.152 ton (-54,5%) a un promedio de US$ 6.102 (+10,4%).
  • Paraguay: 2.838 ton (-42,1%) a un promedio de US$ 5.973 (+16,9%).

Carne aviar

  • Brasil: 300 ton (-90,8%) a un promedio de US$ 2.384 (+1,2%).
  • Argentina: 257 ton (-84,8%) a un promedio de US$ 2.007 (+2,1%).

Principales productos por especie

En carnes porcinas el 100% de lo ingresado fueron carnes congeladas.

En carnes de vacuno el 63% de lo que ingreso fueron trozos de cuartos del trasero, el 29% cortes del delantero y el 5% trimmings (recortes), por citar los principales productos.

En carne aviar se importaron principalmente pechugas deshuesadas congeladas (37% del total), otros productos sin deshuesar congelados (25%), productos sin trocear congelados sin despojos (25%) y pechugas sin deshuesar congeladas (13%).

Importaciones en los dos años anteriores

En 2025

  • 100.941 toneladas de carnes porcina, bovina y aviar
  • US$ 409.918.000
  • US$ 4.061 por tonelada
  • Carnes: 51% porcina, 44% bovina, 5% aviar
  • Proveedores: 90% Brasil, 6% Paraguay, 4% Argentina

En 2024

  • 89.488 toneladas de carnes porcina, bovina y aviar
  • US$ 314.282.000
  • US$ 3.512 por tonelada
  • Carnes: 53% porcina, 43% bovina, 4% aviar
  • Proveedores: 87% Brasil, 8% Paraguay, 4% Argentina

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