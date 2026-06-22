Bombazo de Julián Álvarez y su futuro: "Lo mejor es una transferencia, quiero cumplir mi sueño"

Julián Álvarez fue claro y contundente con respecto a su futuro, del que se estuvo hablando mucho en el último tiempo e incluso el Real Madrid ofertó por él, y el delantero, luego del triunfo de Argentina por 2-0 ante Austria por el Mundial 2026, fue tajante en base a sus intenciones una vez finalizada la Copa del Mundo.
El delantero dejó en claro que no tiene intenciones de continuar su carrera en el Atlético de Madrid: "La verdad, no lo sé. Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club con los que tenía que hablar y creo que mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño".
La novela de Julián Álvarez y su futuro
Antes de unirse a la delegación de Argentina para disputar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, el Barcelona envió una oferta de 100 millones de euros por Álvarez, cifra que el Atlético de Madrid rechazó.
A su vez, el Real Madrid hizo oficial la propuesta de 150 millones de euros para quedarse con la Araña. El Colchonero la rechazó, sin vueltas, tal como ocurrió con Barcelona (que ofreció 100 millones) y dejó en claro que se aferran a la cláusula de 500 millones de euros.
La postura del Atlético es clara desde hace meses: Julián Álvarez no se vende por menos de lo que dice la cláusula de rescisión de su contrato, que supera los 500 millones de euros, mandando un aviso al Barcelona, Real Madrid y PSG, otro de los equipos que mostró interés concreto por el argentino.