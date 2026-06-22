Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026: Lionel Messi se afianza en la cima tras su doblete

La selección Argentina selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, luego de imponerse por 2-0 ante Austria en la segunda jornada del grupo J con otra exhibición de Lionel Messi, autor de ambos goles que lo afianzan en la cima de la tabla de goleadores de esta Copa del Mundo.

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Tras el hat-trick marcado en el debut frente a Argelia, el pasado martes 16 de junio, y su doblete este lunes 22 ante Austria, Leo Messi lidera la tabla de goleadores con 5 tantos en dos partidos disputados.

Argentina a 16avos de final del Mundial 2026 La goleada 3-0 ante Argelia con tres goles de Messi y el triunfo 2-0 ante Austria, con dos tantos del capitán argentino, el elenco dirigido por Lionel Scaloni se agarra firmemente de la cima del grupo J con 6 unidades y es el primer clasificado a la siguiente instancia de esa zona.

Con este panorama, el equipo de Lionel Scaloni ya no puede ser alcanzado por Argelia ni por Austria en lo más alto del Grupo J, ya que venció a ambos y en el criterio de desempate establecido por FIFA para la Copa del Mundo prevalecen los resultados entre sí.