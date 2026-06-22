Luca Zidane, arquero de Argelia e hijo de Zinedine Zidane, admitió que recurrió a un psicólogo para lidiar con la presión en el Mundial 2026, y que su mamá es la principal crítica

El peso de un apellido legendario en el fútbol puede convertirse en una mochila asfixiante, y nadie lo sabe mejor que Luca Zidane. El actual arquero de la selección de Argelia en el Mundial 2026 decidió romper un tabú en el deporte de alta competencia al revelar el papel fundamental que juega la salud mental en su carrera.

Tras un complejo debut en la fase de grupos frente a la Argentina de Lionel Messi, donde el conjunto africano cayó por 3-0 con tres tantos del astro, el arquero confesó públicamente que recurrir a la ayuda de un psicólogo deportivo transformó por completo su enfoque y madurez bajo los tres palos.

Para Luca Zidane de 28 años, la preparación psicológica fue un salvavidas en medio de la tormenta mediática y la exigencia de la cita del Mundial 2026.

Rompiendo con el hermetismo habitual de los futbolistas de élite, Luca admitió al diario inglés The Sun que el entrenamiento mental modificó su perspectiva de vida y equilibró la balanza frente al desgaste físico.

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Esta estabilidad emocional fue clave no solo para procesar las críticas externas tras el tropiezo inicial de Argelia, sino también para superar desafíos físicos extremos: hace apenas unas semanas, su presencia en el torneo estuvo en vilo tras sufrir una severa fractura de mandíbula y mentón jugando en España, lo que hoy lo obliga a competir luciendo una máscara protectora.

Lejos de lo que dictaría el imaginario popular, la mayor presión para Luca no proviene de las comparaciones con su padre, el icónico Zinédine Zidane. Con total naturalidad, el golero reveló que en su hogar el fútbol se conversa con frecuencia, pero que es su madre quien ejerce el rol de analista más severa y directa tras los partidos.

Mientras Zizou opta por mantenerse al margen de sus decisiones técnicas, las observaciones maternas son el verdadero cable a tierra que lo empuja a mejorar.

Con la clasificación de Argelia en el Grupo J aún por decidirse en los próximos duelos, la fortaleza mental de su arquero se perfila como el pilar invisible sobre el cual el equipo africano edificará sus esperanzas de trascender en este certamen histórico.