Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Mundial 2026 / MUNDIAL 2026

Los tres uruguayos en el once ideal de los futbolistas más valiosos que se despidieron del Mundial 2026

La página italiana Sky Sport se basó en los valores de mercado de Transfermarkt para formar a los 11 con mayor cotización

29 de junio de 2026 13:56 hs
Federico Valverde

Federico Valverde

EFE

La finalización de la fase de grupos del Mundial 2026 dejó un saldo drástico: 16 selecciones armaron sus valijas antes de lo previsto, entre ellas, Uruguay. Más allá de la frustración deportiva, la despedida temprana de estos combinados implica que varias de las estrellas más cotizadas del planeta fútbol deban regresar a casa de forma prematura.

Con datos de la plataforma alemana especializada Transfermarkt, Sky Sport de Italia confeccionó el once ideal de los jugadores más valiosos que quedaron eliminados, alineados en un esquema clásico de 4-3-3, en el que aparecen tres nombres de peso de los celestes.

El equipo de los 11 más valiosos eliminados del Mundial 2026, puesto por puesto

El arco de este millonario equipo de eliminados está custodiado por el checo Lucas Hornicek, cotizado en US$ 20,5 millones.

En la línea defensiva resalta de inmediato la presencia del uruguayo Maximiliano Araújo, como lateral izquierdo, tasado en US$ 40 millones, quien comparte la zaga junto al escocés Aaron Hickey (US$ 18,3 millones), el uzbeko Abdukodir Khusanov (US$ 57,1 millones) y el también checo Ladislav Krejci (US$ 25,1 millones).

Reproche en redes: Getafe de España le recordó a Marcelo Bielsa la ausencia de Martín Satriano tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026; mirá el video

Fuerte defensa a Fernando Muslera: su agente arremete contra los "odiadores seriales", "juzgadores mediocres", en un entorno "plagado de caretas", tras las críticas por la eliminación del Mundial 2026

El mediocampo es una de las zonas de mayor lujo y donde se concentra el valor más alto del equipo.

Allí emerge Federico Valverde como el estandarte de la celeste, alcanzando un impresionante valor de mercado de US$ 102,8 millones.

El jugador de Real Madrid comparte la zona de gestación con el turco Arda Güler (compañero suyo en los merengues), quien iguala su cotización en US$ 102,8 millones, y el escocés Scott McTominay, valorado en US$ 45,7 millones.

Finalmente, el frente de ataque expone las dos caras de la moneda: el talento indiscutido y la falta de efectividad que costó la clasificación.

El tercer uruguayo en la lista es Darwin Núñez, con una ficha de US$ 22,8 millones, completando el tridente ofensivo junto a los turcos Yunus Akgun (US$ 20,6 millones) y Kenan Yildiz (US$ 85,7 millones).

En total, la presencia de Valverde, Araújo y Núñez refleja fielmente el tamaño de la decepción uruguaya, confirmando que Uruguay se despidió del torneo con un plantel plagado de jerarquía que, al menos desde lo económico, prometía llegar muchísimo más lejos.

Las más leídas

El uruguayo que fue fichado por Betis de España, por varios millones, y que deja el fútbol brasileño para pasar a Europa

"No tiene ni pie ni cabeza": Marcelo Bielsa llegó a Uruguay y Jorge Giordano habló sobre las versiones de la relación del entrenador con los jugadores en el Mundial 2026

Tras la eliminación del Mundial 2026, Marcelo Bielsa le pidió a la AUF una conferencia de prensa para dar sus explicaciones finales: ¿cuándo y dónde será?

"Se manipuló mucho la información para tal vez dejar mal a Marcelo": Sebastián Cáceres habló sobre los rumores de las charlas con Bielsa en su regreso a Montevideo

Temas

Mundial 2026 Federico Valverde Maximiliano Araújo Transfermarkt.es Darwin Núñez

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos