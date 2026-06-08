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El Observador / Mundial 2026 / SELECCIÓN URUGUAYA

El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida antes de viajar al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá; mirá el video

El evento contó con la participación de una banda que amenizó la velada e hizo agitar a los jugadores; mirá el video

8 de junio de 2026 8:42 hs

El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida 

Los jugadores de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa tuvieron su fiesta privada de despedida antes de viajar al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en la que se divirtieron y agitaron.

El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida
El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida

El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida

Aprovechando el último día libre en Uruguay este domingo, los futbolistas realizaron un encuentro el sábado a la noche en un salón de fiestas.

El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida
El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida

El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida

Así se vivió la segunda despedida de la selección uruguaya en Canelones, antes del Mundial 2026: "Es un momento inolvidable", dijo Federico Valverde

"La duda es si tenemos cuatro o cinco estrellas″: Diego Lugano reavivó el debate que existe en Argentina, sobre los títulos mundiales de la selección uruguaya; mirá el video

El evento contó con la participación de la banda de música tropical Enzo y la Sub 21, la que amenizó la velada e hizo agitar a los jugadores cuando cantaron su versión de “Descolgando el cielo”, la canción para la selección de Edu “Pitufo” Lombardo.

El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida
El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida

El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida

Así se pudo ver en videos que circularon en las redes, donde se ve al grupo bailando, saltando y cantando.

El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida
El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida

El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida

La selección uruguaya viajará este martes por la noche rumbo a Playa del Carmen, México, para culminar su preparación para el debut del próximo lunes 15 a las 19:00 frente a Arabia Saudita en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, mientras que luego viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara.

El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida
El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida

El agite de los jugadores de la selección uruguaya en la fiesta privada de despedida

Este lunes el plantel volverá a los entrenamientos en el Complejo Uruguay Celeste, previo a la práctica y viaje de este martes.

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